«Кроме веры у меня тогда ничего и не было»: история тюменки, которая соблюдает Великий пост более 20 лет

Как правильно поститься? Советы тюменки Фото: Мария Толстихина

Сытную и веселую Масленицу сменил строгий Великий пост. В 2021 году его начало пришлось на 15 марта, а завершится он аж 1 мая. В общей сумме поститься придется целых 7 недель. Такая перспектива совершенно не пугает жительницу Тюмени Людмилу Васильевну, которая несколько лет подряд соблюдает «правила воздержания» перед Пасхой.

– Людмила, как давно вы поститесь?

– Раньше я не ходила в церковь, не знала молитв и уж тем более не соблюдала никакие церковные предписания. Но все изменилось, когда чуть больше 20 лет назад я попала в серьезную аварию, после которой несколько дней пролежала в коме и целых три с половиной года – в больнице. Очнувшись, я захотела изучить вопрос веры более глубоко: кроме нее тогда у меня ничего и не было. Как вы понимаете, времени для размышлений у меня было предостаточно. Примерно с той поры я и начала соблюдать пост.

– Получается сдерживаться? Или всё-таки позволяете себе иногда давать слабину?

– Я никогда не стремилась придерживаться принципиальной строгости в еде во время поста. Куда более важно уделить внимание духовному самоочищению, а не физическому. Также не стоит забывать о тех, кому исключение некоторых продуктов противопоказано. Например, детям, диабетикам или беременным женщинам. Им просто необходимо употреблять продукты, важные для поддержания здоровья. Или вы думаете, что божьим законом предусмотрено навредить? Конечно же, нет. Самое главное – стараться ограничивать себя по мере своих возможностей, а не придерживаться строгой диеты.

– Кстати, о диете. Почему пост – это в первую очередь про состояние души, а не тела?

– Действительно, многие люди воспринимают Великий пост как удобный повод привести свое тело в порядок, тем более что и лето не за горами. Такие мысли не имеют ничего общего с Великим постом: вы преследуете земную цель, которая никак не связана с понятием духовности. Главная цель воздержания – духовное самоочищение, а не минус пять килограмм. Займитесь похудением в любое другое время, ведь у вас для этого есть остальные 10 месяцев в году.

– Хоть это и не диета, но от каких продуктов следует воздержаться?

– В основном от продуктов животного происхождения: это мясо, рыба, различные молочные продукты: сливочное масло, молоко и другие, а также яйца. Объяснение этому простое: время поста – это прежде всего духовная, если можно так выразиться, «перезагрузка», а тяжелая пища отвлекает, лишает человека ощущения легкости и подъема. В этот период нужно, чтобы душа управляла телом, а не наоборот. Лучше потратить силы на размышление с самим собой, а не на переваривание отбивной.

Женщина рассказала дала несколько советов, как правильно поститься Фото: Мария Толстихина

– Какие продукты способны подарить ту самую легкость?

– Сюда входят все те продукты, на переваривание которых нашему организму не требуется больших усилий. Это могут быть овощи, фрукты, различные крупы и остальная еда растительного происхождения. Кстати, сладости тоже не стоит игнорировать, особенно если они без добавления сливочного масла. Если организм требует – помогайте ему. Тут ведь дело не в количестве, а в качестве: можно скромно съесть одно маленькое пирожное и остаться духовно сдержанным, а можно до потери пульса объесться фруктами и «подкормить» свое чревоугодие. Так кто же в таком случае окажется более духовен?

– Если еда – это вещь второстепенная во время поста, то чему же стоит уделить пристальное внимание?

– В это время людям стоит больше времени уделять молитве. В суете дней мы не всегда успеваем обратиться к вере или проводим за разговором с Богом недостаточно времени. Пост для того и предназначен, чтобы отбросить мирскую суету, отодвинуть бытовые вопросы на задний план, уделить время себе и своему духовному содержанию. Старайтесь меньше говорить, ведь тишина способствует просветлению ума. Будьте более сдержаны, степенны, читайте больше духовной литературы. Посещайте церковь, ведь каждый день во время Великого поста идут службы. Ну а те, у кого не хватает времени заглянуть в церковь, могут уделить больше внимания домашней молитве.

– Какой совет можете дать людям, решившим соблюдать Великий пост?

– Тут нет никакой инструкции, с которой можно начать. Самое главное условие для соблюдения поста – это ваше искреннее желание духовно очиститься. Ну и, конечно же, наличие веры. Без веры, дорогие мои, ничего не получится…

Великий пост в 2021 году

Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхе – в 2021 году будет длиться с 15 марта по 1 мая (подробнее)

Эксперт по питанию рассказала, как поститься без вреда для здоровья

Пять растительных продуктов на замену мяса, которые сделают вегетарианское меню полноценным (подробнее)

Великий пост: как питаться, молиться, говеть

27 февраля у православных христиан начинается самый «главный» и строгий пост (подробнее)

«Мужчина только расцветет на пророщенной пшенице, хлебе и оливках, но женщина – посинеет и попрощается с циклом»: белорусская фуд-коуч сказала, как правильно поститься

С понедельника, 15 марта, у православных начался Великий пост (подробнее)

Начинается Великий пост: Разрешены ли соцсети, интим и выпивка

7 наивных вопросов священнику о том, как правильно прожить время воздержания (подробнее)