В каком состоянии находятся тюменские кладбища перед родительской субботой? Фото: Мария Толстихина

Родительская суббота в 2021 году выпадает на 27 марта. Всего их несколько, но конкретно эта пройдет во вторую неделю Великого поста. Остальные придутся на 3 и 10 апреля, а Радоница или, по-другому, Родительский день православные отметят 11 мая.

В поминальные субботы принято посещать храмы и молиться за усопших родителей или других близких, ставить свечи за их упокоение. Но почему именно «родительские»? По христианским обычаям первоочередный молитвенный долг у людей перед теми, благодаря кому они получили жизнь – перед родителями и прародителями.

Снег на кладбищах пока не растаял Фото: Мария Толстихина

Обычно в эти дни люди со своими семьями приезжают навестить могилы умерших на кладбище. С собой они берут не только цветы и угощения, но вместе с тем тряпки и лопаты, чтобы навести порядок на могилке. На тюменских кладбищах без «боевого арсенала» уж точно не обойтись…

Дело в том, что кладбища в районе Червишевского тракта завалило снегом: снежные шапки покрывают не только могилы, но и нередко и почти полностью даже невысокие памятники. Уборка здесь не то, что приветствуется, а просто необходима! Да, конечно, вряд ли смотрители кладбища примутся вычищать абсолютно каждое место захоронения усопшего. Всё-таки это забота и самих родственников тоже.

Снега - куча Фото: Мария Толстихина

Но как быть с теми, кого и вовсе не навещают? Да и вообще, о поддержании общего порядка никто не забывал… Или все же забыли? Хорошо вычищены только главные дороги и более-менее крупные тропы, ведущие к могильным участкам. Да, на машине проедешь, да и пройдешь кое-где, но добрести до дальнего участка окажется весьма проблематично.

Да и участки между главной дорогой и могильным рядом разделяют сугробы длиной в почти метр. Чтобы добраться, нужно расчистить дорожку лопатой либо попробовать пройти по снегу. Во втором случае есть риск провалиться в него по пояс.

– Когда снег выпадет, тогда и убирают. Для этого у нас есть подрядная организация. Чистят по большей части основные дороги. Тем не менее жители все равно чуть ли не каждый день ездят, не важно – зима или лето, хотя летом, конечно, побольше. Сам не понимаю, зачем так часто ездить, ведь снега – по пояс, – рассказал «Комсомольской правде» смотритель кладбища Сергей Кожевников.

Смотритель кладбища: когда снег выпадает, тогда его и убирают Фото: Мария Толстихина

Стоит отметить, что вдоль территории кладбищ возле главной дороги и в примерно равном расстоянии друг от друга располагаются большие железные контейнеры для мусора. Туда складываются завядшие цветы, венки, опавшие ветви и даже обвалившиеся деревья. Полностью такой ковш наполнен только у кладбища «Мемориал» (Червишевский тракт, 7). Остальные – пустые либо заполнены частично, а также заметены снегом, в связи с чем добраться до них тоже непросто.

– Моя жена похоронена на кладбище Червишеское-2. Могила находится в глуби, дальше уже идет участок, на котором еще никто не захоронен. Проехать на машине категорически сложно: дорога неровная, а весной и осенью такая слякоть и грязь, что чистым оттуда уж точно не выберешься. Сейчас хотя бы по снегу можно спокойно проехать, а как только начнет все таять – хоть не приезжай. И еще – на противоположной стороне от кладбища, на линии начала леса валяется различный мусор вперемешку с поленьями, ветвями и стволами. Люди выбрасывают цветы и венки прямо туда, ведь небольших мусорных баков на территории нет. Можно только собирать мусор в пакет, а после выбрасывать его в большие железные ковши, – комментирует житель Тюмени Александр Соколов.

Вдоль кладбищ стоят большие и железные ковши для мусора Фото: Мария Толстихина

Поддержание порядка на территории кладбища – это обязанность как его смотрителей, так и самих горожан, приезжающих навестить могилы умерших родственников. Земли, где захоронены родные и близкие тюменцев, будут в чистоте и надлежащем виде только при общем соблюдении порядка.