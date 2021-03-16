В Тюмени на платформе «Детки!» провели проект «Мой месяц счастья». Фото - detkityumen.ru.
Федеральный проект "Крепкая семья" в Тюменской области на платформе интернет-проекта "Детки!" вновь провел проект "Мой месяц счастья".
Впервые, месяцем счастья для нас февраль стал в 2016 году. И вот, уже в шестой раз, мы учились вместе с Вами останавливаться в ежедневной гонке, замечать те радостные моменты, которые случаются с нами каждый день.
Целый месяц мы переживали и радовались вместе с 6 "основными" участниками на форуме, где ежедневно размещались моменты счастья.
Фотоальбомы основных участников:
Альбомы "самостоятельных" участников:
С 1 по 4 марта проводился первый тур голосования - посетители сайта "Детки!" голосовали за наиболее понравившийся им альбом в теме на форуме. 5 марта оргкомитет конкурса выбрал победителей.
"Очень приятно, что каждый год у нас появляются новые участники, и при этом те, кто участвовал в прошлые годы не забывают о проекте, а вновь и вновь присоединяются к нашему месяцу счастья. В этом году все наши основные победители - новички, они с удовольствием делятся своими впечатлениями и это очень важно для нас, - комментирует Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта "Крепкая семья".
Победителями проекта стали:
1 место присуждается альбому Елены ЭлЭн - приз Сертификат на фотосессию.
2 место присуждается альбому Надежды Золотая_Рыбинка - приз Сертификат в SPA-салон.
3 место присуждается альбому Анны annasozonova - приз сертификат в магазин косметики и парфюмерии.
Остальные основные участники проекта получили поощрительные призы - сертификаты в кинотеатр.
Также, каждый основной участник получил фотокнигу о своем месяце счастливых дней от Фотоцентра "PROFI".
СПЕЦПРИЗЫ от компании "Золотые луга" в номинации "Молочное счастье" присуждены альбому Марины MarinaSit и альбому Аллы I_Skazka.
ПРИЗ от семейной стоматологии "Доктор Альбус" - сертификат на гигиеническую чистку присуждается альбому Натальи Бельчоночек.
Мы поздравляем всех участников проекта, каждый из вам - победитель!!! Желаем, чтобы "месяц счастья" никогда не заканчивался, каждый момент жизни был осознанным и особенным!
Торжественная встреча и награждение участников проекта состоялась 14 марта в семейном кафе "Андерсон"
награждение участников проекта состоялась 14 марта в семейном кафе "Андерсон". Фото - detkityumen.ru.
ОТЗЫВЫ участников проекта
MarinaSit
#МойМесяцСчастья был на удивление более счастливым чем предыдущие месяцы. Всё дело в том на чем я фокусировалась весь месяц, а это было счастье, а не наоборот!!! Спасибо всем участникам за счастливые фото отчёты, они удивительны и неповторимы, прямо светятся счастьем, но каждый по-своему. Всех с первым днём весны!!!
киса_мурыса
Я снова (второй раз) стала основной участницей этого замечательного проекта. Я люблю памятные вещи, и особенно ценным для меня стала возможность получить фотокнигу. Это шикарный подарок от организаторов. Книги, как известно, не горят, тем более счастливые. Надеюсь, мои потомки будут иногда пролистывать эту книгу вечерами и удивляться тому, чему удивлялась я. Я положу ее в сундук, который достался мне от прабабушки вместе с другими предметами, которые будут памятными для моей семьи. Спасибо, Детки, что подарили мне возможность жить в прошлом, настоящем и будущем. Жить в этом феврале 2021 года и жить в каждом прошлом и будущем феврале. До встречи, мой будущий любимый счастливый февраль! Эта моя коллекция февралей! Спасибо всем за нее!
annasozonova
Добрый день! #МойМесяцСчастья был первым для меня. Оказывается моя жизнь не такая однообразная как я думала.
Проект учит перестать воспринимать жизнь как должное! Спасибо огромное организаторам и спонсорам, Вы делаете большое дело! В следующем году обязательно буду учавствовать вновь!
А теперь очень жду форум " Семья"!!!!
А сегодня я уже нашла повод для радости) Спасибо! СПАСИБО!
Бельчоночек
Всех с первым днем весны! Спасибо всем участникам, очень интересно было наблюдать за вашими моментами.
Спасибо организаторам, вела альбом для себя, для меня он опять же такой родной, как и прошлогодний. Как написала Елена в начале проекта, смотрю альбом 2020 и помню каждый день, хотя казалось обычные будни, ничего интересного.
Просмотрела альбомы и самостоятельных участников, порадовали совпадения (Метод у Елены и Бордерлайн у Александра). В общем, спасибо еще раз, проект затягивает просто.
ЭлЭн
Первый весенний день. Всем солнышка.
Немного повторюсь, если скажу, что проект "МойМесяцСчастья" дался не очень легко. Холода - это не моё. Даже самое жаркое лето я провожу в обнимку с тёплым одеялом. Минус за окном, холодный ветер, серость городских улиц, вгоняет в уныние, я впадаю в спячку и лень становится моим вторым Я.
Долго колебалась, когда увидела информацию о #моймесяцсчастья. 28 дней.
Они такие одинаковые, но такие разные. Они научили даже в самый плохой день найти что-то хорошее, подтолкнули сделать первый шаг к тому, чего давно хотелось, но было страшно начать, да и просто быть здесь и сейчас!
Надеюсь, что и в дальнейшем, когда будет очень грустно или будут одолевать сомнения, воспоминания о проекте станут отличным способом для того чтобы радоваться и двигаться вперёд!
Улыбайтесь. Любите. Цените.
Спасибо организаторам за возможность быть частью проекта.
Спасибо всем участникам за ваши счастливые моменты и Вдохновение!
Золотая_Рыбинка
Хочу начать со слов благодарности организаторам проекта, даже не ожидала. что попаду в состав основных участников.. Очень нервничала, каждый раз, когда нужно было писать комментарий к фотографиям. Но потом начинала набирать текст, как будто общалась со своими старыми друзьями. Именно с этой установкой подбирала и фото своих счастливых моментов, потому что казалось, что моя жизнь без особых взлётов и достижений, не вызовет ни у кого особого интереса. Иногда трудно было из нескольких моментов за день выбрать особенный, удивительный. А в основном мне очень, ОЧЕНЬ понравилось и я счастлива от того, что в моей жизни случилось подобное чудо. Спасибо всем участникам, глядя на фото в других альбомах, я увидела, насколько разным и многогранным может быть счастье.
Lencha
Дождались! Пусть пока только календарной весны, но солнышко с каждым днем светит все ярче. Закончился и #МойМесяцСчастья! Трудностей с заполнением альбома не было абсолютно никаких, ну разве что нескладный слог в подписи. Мой самый первый альбом 2016 года научил меня замечать и ценить мелочи, искать позитив и плюсики, радоваться не только за себя, но и за окружающих. Эти навыки бесценны! Благодарю всех, кто к этому причастен!
Ольга_D
С первым днём весны всех! Ура, перезимовали!
#моймесяцсчастья, спасибо.
Благодаря тебе, мы оптимистично добрались до финиша.
Ведь #счастье всегда было рядом. А ты не давал нам его упустить.
До новых встреч!
А ты #счастье, давай дальше, с нами
#моймесяцсчастья #доновыхвстреч