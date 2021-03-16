В Тюмени на платформе «Детки!» провели проект «Мой месяц счастья». Фото - detkityumen.ru.

Федеральный проект "Крепкая семья" в Тюменской области на платформе интернет-проекта "Детки!" вновь провел проект "Мой месяц счастья".

Впервые, месяцем счастья для нас февраль стал в 2016 году. И вот, уже в шестой раз, мы учились вместе с Вами останавливаться в ежедневной гонке, замечать те радостные моменты, которые случаются с нами каждый день.

Целый месяц мы переживали и радовались вместе с 6 "основными" участниками на форуме, где ежедневно размещались моменты счастья.

Фотоальбомы основных участников:

annasozonova

MarinaSit

Золотая_Рыбинка

ЭлЭн

киса_мурыса

Ольга_D

Альбомы "самостоятельных" участников:

Elena

mickey1992

chanli

Бельчоночек

Kroha_Light

Масажистка

Lencha

I_Skazka

С 1 по 4 марта проводился первый тур голосования - посетители сайта "Детки!" голосовали за наиболее понравившийся им альбом в теме на форуме. 5 марта оргкомитет конкурса выбрал победителей.

"Очень приятно, что каждый год у нас появляются новые участники, и при этом те, кто участвовал в прошлые годы не забывают о проекте, а вновь и вновь присоединяются к нашему месяцу счастья. В этом году все наши основные победители - новички, они с удовольствием делятся своими впечатлениями и это очень важно для нас, - комментирует Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта "Крепкая семья".

Победителями проекта стали:

1 место присуждается альбому Елены ЭлЭн - приз Сертификат на фотосессию.

2 место присуждается альбому Надежды Золотая_Рыбинка - приз Сертификат в SPA-салон.

3 место присуждается альбому Анны annasozonova - приз сертификат в магазин косметики и парфюмерии.

Остальные основные участники проекта получили поощрительные призы - сертификаты в кинотеатр.

Также, каждый основной участник получил фотокнигу о своем месяце счастливых дней от Фотоцентра "PROFI".

СПЕЦПРИЗЫ от компании "Золотые луга" в номинации "Молочное счастье" присуждены альбому Марины MarinaSit и альбому Аллы I_Skazka.

ПРИЗ от семейной стоматологии "Доктор Альбус" - сертификат на гигиеническую чистку присуждается альбому Натальи Бельчоночек.

Мы поздравляем всех участников проекта, каждый из вам - победитель!!! Желаем, чтобы "месяц счастья" никогда не заканчивался, каждый момент жизни был осознанным и особенным!

Торжественная встреча и награждение участников проекта состоялась 14 марта в семейном кафе "Андерсон"

награждение участников проекта состоялась 14 марта в семейном кафе "Андерсон". Фото - detkityumen.ru.

ОТЗЫВЫ участников проекта

MarinaSit

#МойМесяцСчастья был на удивление более счастливым чем предыдущие месяцы. Всё дело в том на чем я фокусировалась весь месяц, а это было счастье, а не наоборот!!! Спасибо всем участникам за счастливые фото отчёты, они удивительны и неповторимы, прямо светятся счастьем, но каждый по-своему. Всех с первым днём весны!!!

киса_мурыса

Я снова (второй раз) стала основной участницей этого замечательного проекта. Я люблю памятные вещи, и особенно ценным для меня стала возможность получить фотокнигу. Это шикарный подарок от организаторов. Книги, как известно, не горят, тем более счастливые. Надеюсь, мои потомки будут иногда пролистывать эту книгу вечерами и удивляться тому, чему удивлялась я. Я положу ее в сундук, который достался мне от прабабушки вместе с другими предметами, которые будут памятными для моей семьи. Спасибо, Детки, что подарили мне возможность жить в прошлом, настоящем и будущем. Жить в этом феврале 2021 года и жить в каждом прошлом и будущем феврале. До встречи, мой будущий любимый счастливый февраль! Эта моя коллекция февралей! Спасибо всем за нее!

annasozonova

Добрый день! #МойМесяцСчастья был первым для меня. Оказывается моя жизнь не такая однообразная как я думала.

Проект учит перестать воспринимать жизнь как должное! Спасибо огромное организаторам и спонсорам, Вы делаете большое дело! В следующем году обязательно буду учавствовать вновь!

А теперь очень жду форум " Семья"!!!!

А сегодня я уже нашла повод для радости) Спасибо! СПАСИБО!

Бельчоночек

Всех с первым днем весны! Спасибо всем участникам, очень интересно было наблюдать за вашими моментами.

Спасибо организаторам, вела альбом для себя, для меня он опять же такой родной, как и прошлогодний. Как написала Елена в начале проекта, смотрю альбом 2020 и помню каждый день, хотя казалось обычные будни, ничего интересного.

Просмотрела альбомы и самостоятельных участников, порадовали совпадения (Метод у Елены и Бордерлайн у Александра). В общем, спасибо еще раз, проект затягивает просто.

ЭлЭн

Первый весенний день. Всем солнышка.

Немного повторюсь, если скажу, что проект "МойМесяцСчастья" дался не очень легко. Холода - это не моё. Даже самое жаркое лето я провожу в обнимку с тёплым одеялом. Минус за окном, холодный ветер, серость городских улиц, вгоняет в уныние, я впадаю в спячку и лень становится моим вторым Я.

Долго колебалась, когда увидела информацию о #моймесяцсчастья. 28 дней.

Они такие одинаковые, но такие разные. Они научили даже в самый плохой день найти что-то хорошее, подтолкнули сделать первый шаг к тому, чего давно хотелось, но было страшно начать, да и просто быть здесь и сейчас!

Надеюсь, что и в дальнейшем, когда будет очень грустно или будут одолевать сомнения, воспоминания о проекте станут отличным способом для того чтобы радоваться и двигаться вперёд!

Улыбайтесь. Любите. Цените.

Спасибо организаторам за возможность быть частью проекта.

Спасибо всем участникам за ваши счастливые моменты и Вдохновение!

Золотая_Рыбинка

Хочу начать со слов благодарности организаторам проекта, даже не ожидала. что попаду в состав основных участников.. Очень нервничала, каждый раз, когда нужно было писать комментарий к фотографиям. Но потом начинала набирать текст, как будто общалась со своими старыми друзьями. Именно с этой установкой подбирала и фото своих счастливых моментов, потому что казалось, что моя жизнь без особых взлётов и достижений, не вызовет ни у кого особого интереса. Иногда трудно было из нескольких моментов за день выбрать особенный, удивительный. А в основном мне очень, ОЧЕНЬ понравилось и я счастлива от того, что в моей жизни случилось подобное чудо. Спасибо всем участникам, глядя на фото в других альбомах, я увидела, насколько разным и многогранным может быть счастье.

Lencha

Дождались! Пусть пока только календарной весны, но солнышко с каждым днем светит все ярче. Закончился и #МойМесяцСчастья! Трудностей с заполнением альбома не было абсолютно никаких, ну разве что нескладный слог в подписи. Мой самый первый альбом 2016 года научил меня замечать и ценить мелочи, искать позитив и плюсики, радоваться не только за себя, но и за окружающих. Эти навыки бесценны! Благодарю всех, кто к этому причастен!

Ольга_D

С первым днём весны всех! Ура, перезимовали!

#моймесяцсчастья, спасибо.

Благодаря тебе, мы оптимистично добрались до финиша.

Ведь #счастье всегда было рядом. А ты не давал нам его упустить.

До новых встреч!

А ты #счастье, давай дальше, с нами

#моймесяцсчастья #доновыхвстреч