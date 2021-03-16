Состоялся Форум благотворителей и меценатов России. Фото - www.ccifr.ru.

2 марта 2021 года состоялся Форум благотворителей и меценатов России, организованный Forbes Congress.

Обрушившаяся на Россию в марте 2020 года пандемия коронавируса оказала и продолжает оказывать влияние на развитие сектора НКО. Как сработала инфраструктура благотворительности в период пандемии COVID-19, в чем проявились ее сильные и слабые стороны, что нужно совершенствовать, какие произошли изменение в подходе к управлению НКО, — это были ключевые темы форума.

Партнёром форума выступил благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», партнёрами отдельных сессий — благотворительный фонд «Система и Общественная палата города Москвы. Конференцию также поддержали: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и группа компаний МТС.

В открывающей форум сессии «Как зовут благотворительность, или "нейминг" для "донатов"», Елена Чернышкова совместно с Еленой Темичевой, директором по коммуникациям и стратегическому развитию «Благосфера», представили исследовательский проект Центра исследований филантропии УрФУ по подготовке нового толкового словаря терминов благотворительности. В рамках сессии участники обсудили вопросы: есть ли разница между молодежной лексикой и языком старшего поколения; насколько непонятен для широкой аудитории и СМИ язык профессионалов некоммерческого сектора; чем в современном русском языке отличаются значения слов «благотворитель» и «филантроп» или «волонтер» и «доброволец».

Пленарная сессия форума была посвящена обсуждению вопросов: выдержала ли инфраструктура благотворительности испытание пандемией и какие произошли с ней изменения. Модераторами сессии выступили: Елена Тополева, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, директор АСИ и Юлия Варшавская, главный редактор Forbes Life и Forbes Woman.

В своем выступлении Мария Черток, директор благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», подвела некие итоги того, что получилось и что не получилось в секторе НКО в этот непростой период пандемии. Она отметила, что произошла невероятная мобилизация ресурсов сектора некоммерческих организаций, компаний, доноров и общества. «Да, мы все видели эти примеры солидарности на совершенно низком, бытовом, обычном соседском уровне, мы все видели примеры огромных инвестиций компаний, фондов в безопасность, в СИЗы, в постройку госпиталей и так далее. И вот как бы вот этих огромных свершений до ежедневных действий граждан. Мне кажется, что благодаря этому в том числе мы пандемию пережили и сохранили, так сказать, вид как общество, как сообщество и в том числе как благотворительный сектор». Но в то же время: «часть доноров действительно поменяли свои процедуры, проявили гибкость, поменяли свой подход, но многие этого не сделали», и сейчас необходимо обратить внимание на порожденную пандемией дискуссию — как доноры должны поменять свою работу, чтобы помочь НКО быть более эффективными и тратить на обслуживание грантов меньше ресурсов.

Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина, в своем выступлении рассказала, почему грантодающий фонд оказал поддержку некоммерческому сектору. «Именно некоммерческие организации в условиях любого кризиса оказываются на передовой. Они первые сталкиваются с проблемой. Потому что к ним приходят благополучатели. И в кризис потребности благополучателей некоммерческих организаций существенно возрастают. И все те, кто готов оказать поддержку адресным благополучателям, придут к тем же некоммерческим организациям. И дальше возникает вопрос — а как же сами некоммерческие организации?».

Как сработала инфраструктура благотворительности в период пандемии COVID-19? Фото предоставлено "КП".

Проблему необходимости поддержки культуры как отрасли, которая оказалась одной из наиболее пострадавших во время пандемии, в своем выступлении подняла Фатима Мухомеджан, директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». «По нашему глубокому убеждению, меценатство – это основа развития страны. Это возможность развиваться для культуры, собственно говоря, ее фундамент. Меценатство – это свобода современного творчества. Это сохранение культурного наследия».

О том, какое значение сегодня приобретают горизонтальные коммуникации среди фондов, какой тип партнерства НКО приносит большие результаты, в своем выступлении рассказала Ксения Франк, председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Также она отметила необходимость развития местных сообществ и их важность для НКО, связь волонтёрского «порыва помочь» и грамотной поддержки этого порыва профессиональными благотворительными организациями. «Мы никогда не сомневались в ценности НКО, но во время пандемии её увидели все: НКО максимально приближены к человеку, а создание коалиций и альянсов внутри некоммерческого сектора — это взаимные инвестиции друг в друга: средств, технологий, знаний, — чтобы добиться больших результатов».

Почему бизнесу важно поддерживать НКО, особенно в регионах присутствия? На этот вопрос в своем выступлении ответила Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и коммуникациям «Металлоинвест». «Для бизнеса это часть нашей стратегии. Мы не благотворительная организация. Мы коммерческий сектор, и нам очень важно развитие территории, качество городской среды, чтобы профессионалы, работающие в компании, могли жить в этих городах. И мы с вами прекрасно знаем, что чем выше требования к трудовым ресурсам, к людям, к профессионалам, тем выше их требования к городской среде. А качество городской среды невозможно построить, сидя здесь, в Москве, это невозможно сделать из офисов корпоративных организаций. Это можно сделать только вместе с некоммерческим сектором».

Тему важности партнерских отношений бизнеса и НКО, необходимых инструментов для повышения заинтересованности бизнеса в создании социальных проектов осветила в своем выступлении Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью группы МТС. «Пандемия показала, как быстро бизнес, НКО и власти могут объединяться для решения острых проблем и насколько эффективны партнерства. Важно сохранить этот опыт и сделать его базовым принципом социальной активности в стране».

Представленная на сессии «картина» инфраструктуры благотворительности была бы неполной без отображения позиции со стороны власти. Александра Александрова, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, рассказала, какие шаги сделала мэрия, чтобы справиться с вызовами пандемии в условиях «идеального шторма», а также о том, какую роль в этой борьбе сыграли НКО и волонте рское движение. «"Идеальный шторм" заставляет быстро перестраиваться всех: и городские службы, и людей, которым они помогают. Вместе с НКО и волонтерами мы делаем огромное доброе дело как зрелый большой мегаполис».

О том, как некоммерческие организации могут установить контакты с властью и СМИ и делать это эффективнее, как привлечь внимание горожан к социальным проблемам, вовлечь в благотворительность и волонтерство, продолжился разговор на сессии «НКО в мегаполисе: позиционирование в пространстве местных сообществ и властных институтов». Модератором сессии выступил Валим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров и член Общественной палаты г. Москвы.

Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, рассказала о мерах поддержки, которые оказывает Правительство Москвы некоммерческим организации, о программе «Город неравнодушных», о конкурсе грантов мэра Москвы, о портале «Душевная Москва». «Москва — единственный мегаполис в мире, запустивший на сайте своего Правительства благотворительный сервис, уникальную платформу для благотворительных организаций и жителей. В 2020 году он стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, которую вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество».

Затем состоялась дискуссия о том, как выстроить диалог с властями, кого приглашать в союзники, в том числе и для решения возникающих кризисных ситуаций: Общественную палату, медиа, селебрити или кого-то другого. Что необходимо сделать благотворительной организации, чтобы ее заметили и написали о ней в СМИ? Обо всем этом рассуждали приглашенные на сессию эксперты: Арина Шарапова, заместитель председателя Общественной палаты г. Москвы; Ирина Воробьева, журналист радиостанции «Эхо Москвы»; Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», и Александр Цыпкин, общественный деятель, публицист.

О переоценке ценностей, об оперативном реагировании, появившейся эластичности и подстраивании во взаимоотношениях с некоммерческим сектором, о трансформации почти все реализуемых программ и появлении новых рассказала Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду «Северсталь»: «За прошедший год, конечно же, у всех произошла переоценка ценностей, и я думаю, что вы в первую очередь с этим сами столкнулись. Появилась гибкость, к которой мы долго, иногда и очень сложно шли. Из более 2 млрд руб. социальных инвестиций компания ничего не отозвала. Мы добавили 2,5 млрд руб. на борьбу с коронавирусом, но вместе с тем трансформировали большое количество программ. Более того, появились новые программы, которые были на самом деле очень нужны, они помогли и некоммерческому сектору, с которым мы работаем, а это несколько десятков разных некоммерческих организаций, и плюс, конечно же, сферы культуры и образования».

В ходе дискуссии Наталья Гончар, начальник департамента корпоративных отношений «Сахалин Энерджи» отметила, что одним из главных уроков, который вынесли корпорации за время пандемии, стало то, что нужно безусловно быть гибкими, нужно помогать друг другу. «Самый главный урок — урок партнерства, всем вместе садиться и системно решать возникшие проблемы, потому что, конечно, пандемия была всеобщей и, безусловно, системной проблемой и вызовом».

В заключение дискуссии эксперты обменялись мнениями о том, как они видят судьбу новых, родившихся в драматические времена и во многом связанных с экстренным реагированием программ. Закроются ли они, станет ли их меньше или все-таки что-то будет сохраняться на перспективу?

С ключевым докладом и представлением результатов рейтинга выступил Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства RАЕХ. Эксперты, Татьяна Апатова, исполнительный директор благотворительного фонда «Правмир»; Лев Амбиндер, президент «Русфонд» и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека; Юлия Данилова, главный редактор портала «Милосердие.ру»; Ольга Дроздова, руководитель проектов Агентства социальной информации; Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни»; Наталья Полякова, исполнительный директор благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и благотворительного фонда Александра Светакова, «Свет»; Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду «Северсталь», и Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и руководитель отдела корпоративной социальной ответственности Amway, обменялись мнениями о представленном исследовании, о трендах и особенностях современного ландшафта российской благотворительности. Какие тенденции определяют развитие сектора? Ограничивают либо способствуют развитию благотворительности такие факторы как: высокая доля корпоративных пожертвований в сравнении с пожертвованиями фондов; огромная концентрация ресурсов в руках нескольких крупных фондов; неравенство между регионами и центром; растущий объем индивидуальных пожертвований и другие? Какие из трендов возникли недавно, а какие носят долгосрочный характер и почему?

Модератором сессии выступила Елена Чернышкова, директор Центра исследования филантропии и социальных программ бизнеса УрФУ.

На последней сессии форума «Образы благотворительности в современном искусстве и литературе» Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства Государственного Эрмитажа; Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, и писатель Олег Рой, рассказали участникам, какие за последнее время появились произведения в литературе и живописи, которые тем или иным образом затрагивают тему благотворительности, и о существующем влиянии современного искусства на развитие благотворительности в обществе.

Модерировали сессию Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду «Северсталь», и Александр Вихров, меценат и учредитель фонда гуманитарных инициатив «Для мира и блага».

В заключение сессии гостям форума было представлено художественное прочтение рассказа Людмилы Улицкой «Бедная родственница», в котором приняли участие:

Татьяна Бачинская, главный редактор портала и журнал «Бизнес и общество»; Катя Бермант, директор благотворительного фонда «Детские сердца»; Лилия Брайнис, директор благотворительного фонда «Шалаш»; Татьяна Бурмистрова, председатель управляющего совета фонда поддержки инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»; Фаина Захарова, президент благотворительного фонда «Линия жизни»; Екатерина Левшина, руководитель программ корпоративной социальной ответственности «Амвэй»; Ирина Меньшенина, исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров; Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду «Северсталь»; Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и соучредитель Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, и Полина Филиппова, независимый эксперт.

Видеозаписи всех сессий форума можно посмотреть на сайте по ссылке: https://fcongress.forbes.ru/philantropes2021

или в плейлисте на нашем YouTube-канале здесь: https://youtube.com/playlist?list=PLTgbJScJ1zBIsstyMq3klisuZpu6SQMmj

Будем рады видеть вас на Форуме благотворителей и меценатов России» 1 марта 2022 года!