«Нас грабят!»: жители Боровского пожаловались на тарифы на водоснабжение

Жители Боровского пожаловались на тарифы за водоснабжение Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Житель новостройки в поселке Боровский Тюменского района в соцсетях опубликовал свою платежку с заоблачной ценой за воду: куб холодной воды, которая используется для отопления, новоселам посчитали по 109 рублей. Откуда такая цена?

– Нас в прямом смысле грабят! Подскажите, что делать? У нас новый дом в поселке Боровском. Первый месяц нам посчитали куб по 109 рублей, ссылаясь на то, что вода идет пока от фабрики, а не от водоканала, и там такие цены. С 1 февраля 2021 года нас передали в водоканал, но цена не изменилась! Нам говорят, что такая цена у нас будет всегда и будет только расти, хотя соседний дом платят по 33 рубля за куб воды! И во всем поселке цена 33 – 49 рублей. Говорят, что департамент ценовой политики выставил нам такую цену! Родственники в городе платят по 36 рублей. Это что же творится? Водоканал, УК «Преображенский», вы что творите? У нас что, минералка течет? Подскажите, куда обратиться, чтобы остановить этот беспредел?

Фото: ЧС Тюмень

По словам генерального директора ПАО «Птицефабрика «Боровская»» Евгения Несвата, хотя на территории предприятия функционируют скважины и агрофирма действительно снабжает водой весь поселок, но к ценовой политике этой коммунальной услуги птицефабрика никакого отношения не имеет.

– Птицефабрика изначально была градообразующим предприятием поселка. Как раньше было, градообразующие предприятия брали на себя эти функции, сегодня птицефабрика осуществляет водоснабжение, водоотведение и подачу тепла в поселок. Между нами и водоканалом заключен договор, мы отпускаем воду горводоканалу, горводоканал через поселковые сети передает воду жильцам, – пояснил руководитель компании.

Он также акцентировал внимание на том, что в договоре утвержден тариф на холодное водоснабжение до 1 июля 2021 года 13 рублей 70 копеек и с 1 июля 2021 года он повысится до 14 рублей 40 копеек.

В ООО «Тюмень Водоканал» пояснили, что в платежке указаны верные тарифы.

– Тарифы на услуги ООО «Тюмень Водоканал», утвержденные департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, дифференцированы по дате ввода в эксплуатацию жилого дома. Жилой дом № 35 на улице Мира в поселке Боровский введен в эксплуатацию 02.11.2020 года. Соответственно, при расчете платы применяются экономически обоснованные тарифы, – сообщила руководитель пресс-службы тюменского водоканала Ирина Айданова.