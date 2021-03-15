В Тюмени Новые люди призвали убрать незаконные свалки у озера Алебашево. Фото предоставлено "КП".

Строительный мусор и свалки снега с реагентом — так сейчас выглядят берега озера Алебашево. При потеплении отходы и вода вперемешку с химикатами станут неприятным сюрпризом для жителей домов, расположенных в низине.

На проблему обратили внимание представители партии «Новые люди». Они направили письмо в департамент недропользования и экологии Тюменской области и призвали чиновников заняться проблемой, не дожидаясь, пока жители увидят мусор возле своих порогов.

— В приёмную партии «Новые люди» поступило обращение от жителей дома 47 по Береговому переулку. Мы провели проверку и обнаружили незаконные свалки с мусором, ледяными глыбами и снегом, загрязнённым реагентами, — поясняет секретарь регионального отделения политической партии «Новые люди» в Тюменской области Владислав Осатюк.

«Новые люди» призвали профильный департамент установить нарушителей и навести порядок возле озера. Партийцы провели экспертизу и предоставили чиновникам карту самых проблемных мест. Устранить свалки нужно как можно быстрее, пока грязевые потоки не разнесли мусор и реагенты по всей округе.

Незаконные свалки возле озера Алебашево появились не вчера — эту проблему обсуждают уже несколько лет. В июле прошлого года тут прошли субботники, к которым вместе с неравнодушными горожанами присоединился и глава Тюмени Руслан Кухарук. Впрочем, чистота продержалась недолго: на место убранного мусора тут же высыпали новый.Старожилы не первый год жалуются на то, что сюда приезжают грузовые машины и сбрасывают мусор. Причём «на выгрузку» обычно прибывают по ночам.

— Проблема существует с 2017 года и остаётся справедливым поводом для возмущения жителей Тюмени, — подчёркивают в региональном отделении «Новых людей».

Новые люди отмечают, что экология — приоритетное направление в программе партии, ведь от нее зависит качество жизни граждан.

Напомним, чиновники давно говорят о будущем благоустройстве берега возле озера Алебашево. Ещё в 2006 году здесь планировали построить технопарк с университетом, библиотекой, яхт-клубом и жилыми корпусами. Даже начали строительство — но через пару лет его заморозили. Потраченные на несуществующий технопарк 575,7 млн рублей, в том числе 261 млн рублей федеральных средств, Счетная палата РФ признала неэффективными тратами.

К этому вопросу вернулись в 2018 году. Тогда архитекторы и дизайнеры снова занялись планами обустройства на берегу озера научно-технического центра, высадке деревьев. Впрочем, пока на месте будущего «города-сада» не могут справиться даже с первой проблемой — очистить берег от незаконных свалок.