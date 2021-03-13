Михаил Пономарев несколько раз избирался в Думу, а потом стал сенатором. Фото пресс-службы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Представитель Тюменской области в верхней палате Совета Федераций Михаил Пономарев скончался 13 марта 2021 года. Об этом сообщили коллеги политика. На момент смерти ему было 68 лет, причиной стала остановка сердца. Вспоминаем биографию сенатора Михаила Пономарева: где он начинал свою политическую карьеру и что сделал для Тюменской области.

Михаил Николаевич Пономарев родился в январе 1954 года в Пензенской области, в селе Сосновка. Учился в Кировоградском училище и стал штурманом самолета АН-24 - такой была и его первая запись в трудовой книжке. Затем он получил три высших образования, в том числе по государственному управлению и юридическое.

Михаил Пономарев по образованию - штурман. Фото из личного архива Пономарева

С 1994 года он начал свой путь в политике. Сначала Пономарев стал заместителем главы администрации ЯНАО, потом вице-губернатором округа – но недолго. В 2000 году чиновник перевелся в Уральский федеральный округ, сделав заместителем полпреда президента. Через некоторое время Михаил Пономарев всплыл уже в Москве, занимая пост заместителя министра регионального развития.

А вот затем чиновник пошел в депутаты. В 2007 году он победил на выборах в областную думу Тюмени, однако срок до конца не «отбыл», отправился в управление делами правительства РФ – заместителем директора. В депутаты он шел от «Единой России».

В декабре 2010 года вернулся в Тюменскую область, поработал в банке и через год снова избрался в губдуму. В 2011 году Михаила Пономарева делегировали в Совет Федерации, где он занимался вопросами Арктики и Антарктики, конституционного законодательства, региональной политики. В 2016 году его полномочия местные депутаты подтвердили, он стал заместителем председателя Комитета по экономической политике. Полномочия Пономарева в Совете Федерации истекали в сентябре 2021 года.

Последние сведения о доходах Михаил Пономарев представлял за 2019 год, задекларировав чуть больше 6 миллионов рублей. Согласно документу, на тот момент у него была квартира в 114 кв.м., жилой дом и земельный участок в 970 кв.м. Никаких автомобилей на политика не оформлено, в декларацию никто из членов семьи Пономарева не попал.

Также до последнего он оставался членом правления Башмаковского землячества в родной Пензенской области. Здесь же его избрали почетным гражданином. В 2019 году Пономарев получил звание почетного гражданина и Ямало-Ненецкого автономного округа, где она начинал карьеру в политике.