«Уплотняющий» протест: петербуржцы требуют ввести мораторий на жилую застройку

Петербуржцы требуют ввести мораторий на жилую застройку. Фото: Думшенкова Надежда.

В Петербурге активно строится жилье. Среди застройщиков не только петербургские компании, но и строители из Москвы, Тюмени и других городов. Конечно, это не радует местных жителей: «гости» часто по дешевке скупают объекты банкротов.

К тому же в городе зреет серьезный народный протест против уплотнительной застройки. В начале марта активисты Центрального района Санкт-Петербурга передали городским властям петицию. Местные жители требуют ввести мораторий на уплотнительную застройку. Всего под петицией подписалось более двух тысяч человек.

«Многоэтажные жилые коробки и бизнес-центры вторгаются в малоэтажную жилую застройку, нанося непоправимый вред нашему историческому центру, который является одной из мировых жемчужин под охраной ЮНЕСКО», – сказано в петиции.

Не отстает от соседей Василеостровский район. Здесь местные жители стараются бороться с уплотнительной застройкой «превентивно», то есть заранее выражать недовольство будущим строительством.

Так, например, действуют жильцы дома № 27, корпус 2 на улице Беринга. Ровно напротив их окон уже много лет стоит коробка заброшенного здания. Раньше это было административное здание, которое когда-то решили реконструировать под офисы, но потом недострой пошел «по рукам». То жилой дом с офисами, то разновысотный жилой комплекс с многоуровневой парковкой – идей было много. Но ни один застройщик не выполнил свои обязательства. Здание даже начинали сносить, но и этот процесс не был закончен.

В 2009 году ООО «Невисс–Комплекс» планировало построить здесь бизнес-центр, но не справилось, и актив перешел банку. Было решено строить жилой комплекс бизнес-класса с шестиэтажным паркингом после получения соответствующего разрешения на строительство. Затем этот объект много раз покупался и перепродавался.

Сейчас проектом и участком владеет ООО «Радон». Выданное ранее разрешение на строительство многоярусного паркинга действует до 9 февраля 2026 года. Разрешение на строительство жилого дома, выданное «Специализированному застройщику «Глобус», действует до 2023 года включительно.

ООО «Радон» зарегистрирована в 2003 г. в Москве. Согласно ЕГЮРЛ, его учредили два физлица: Чернега Сергей Александрович (50%) и Овсянникова Инна Алексеевна (50%). В прошлом году ООО «Радон» начали банкротить, в феврале 2020-го арбитражный суд Москвы признал компанию несостоятельной и ввёл процедуру конкурсного производства.

На сайте Арбитражного суда Москвы опубликованы результаты всех заседаний по процессу. ‘В частности, приобретение участка разными юрлицами по цепочке регулярно оспаривалось в судебном порядке. Последняя запись 29 января – об отложении очередного судебного разбирательства.

В свою очередь, ООО «Специализированный застройщик «Глобус» подконтрольно ГК «Альянс-Инвест». «Альянс-Инвест» является собственником еще одного здания, с которым связан один из наиболее громких развернувшихся в Петербурге скандалов с уплотнительной застройкой. Это «сталинское» здание Института целлюлозно–бумажной промышленности, которое предполагалось снести для строительства жилых домов и которое отстаивают местные жители.

Прослеживается определенная закономерность в судьбе проектов «Альянс–Инвест»: компания продает участок, затем начинаются протесты общественности и, как результат, высокая вероятность отмены строительства.

Многострадальное здание напротив д. 27 по ул. Беринга тоже обещают сделать жилой высоткой: еще в июне прошлого года компания «Радон», которая сейчас владеет объектом, направила в Госстройнадзор документы для продления разрешения на строительство. Но по факту дело пока что так и не сдвинулось с мертвой точки. Дело в том, что на момент подачи документов, по данным надзорного ведомства, застройщик числился банкротом.

– В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Радон», – сообщили в пресс-службе Госстройнадзора. – По информации компании, сейчас предпринимаются действия по выведению юридического лица из состояния банкротства и привлечению к строительству упомянутого выше объекта специализированного застройщика на инвестиционных условиях.

Соседей недостроя пугает многоэтажка, которая может здесь появиться. Они боятся, что новый жилой дом полностью перекроет им солнце. Да и вопросов к социальной инфраструктуре накопилось немало. Поэтому они очень серьезно настроены на протест.

«Мы готовим обращения в комитет по благоустройству, полицию, службу Госстройнадзора с просьбой о ликвидации долгостроя, изъятию участка и организации на нем зеленой зоны, – говорят местные жители. – Пока что единственная «зелень» здесь – это зарастающая набережная и Смоленское кладбище. Пока одни неудачливые коммерсанты пытаются получить прибыль прямо сейчас, другие будут стремиться заработать, строя новые дома вплотную к существующим. При этом Васильевский остров и его жители остаются перед выбором – жить вплотную с разрухой или с многоэтажными домами. Условия жизни для нас ухудшаются в любом случае».

Но и на данном этапе недостроенное здание создает немало проблем. И в Госстройнадзор жители обращаются уже не первый раз. Год назад ведомство встало на их сторону и обязало застройщика обеспечить объект охраной. Ведь до этого территорию стройки облюбовали подростки (вплоть до несчастного случая) и разные неприятные личности.

– Жителей Василеостровского района беспокоит долгострой на улице Беринга, дом 27, корпус 6, литера М, - говорят в Госстройнадзоре. - Они обратились в надзорное ведомство с вопросами о дальнейшей судьбе проекта. Стройплощадка на улице Беринга ограждена забором, но до недавнего времени объект никем не охранялся. В связи с этим Госстройнадзор Санкт-Петербурга обязал собственника земельного участка обеспечить круглосуточную охрану стройплощадки. Компания выполнила предписание.

КСТАТИ

Проблему уплотнительной застройки признают и в городском парламенте. Петербург, возможно, единственный город России, в котором градозащитное движение находит такую поддержку среди жителей города. Петиции на запрет строительства, массовые требования развития социальной инфраструктуры и благоустройства – результат длительного ухудшения этих условий. В этом году горожанам удалось привлечь особенно много внимания: к процессам вынуждены подключаться руководители районов и городских администраций, вплоть до приостановления строительных работ. В Законодательном собрании уверены: если город не сможет влиять на ситуацию, то скоро она придет к тому, что зеленые зоны будут застроены, а для садиков и школ не останется места.

Влада ЛЕНОВА