«Проект отвечает европейским трендам»: в Тюмени может появиться новая набережная с пляжем и тренажерами

В Тюмени может появиться новая набережная с пляжем и тренажерами. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени делают проект нового участка набережной от улицы Профсоюзной до Мельникайте. Мастер-план предложил для ознакомления один из застройщиков областной столицы, который и собирается навести в городе красоту.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Концепция предусматривает набережную протяженностью чуть более двух километров и общей площадью благоустройства 23 гектара. Здесь будет собственный песчаный пляж площадью почти гектар. Кстати, это будет первый в Тюмени участок набережной с пляжем. Горожане и гости города смогут здесь не только отдохнуть на песке, но и поиграть в пляжный волейбол и футбол.

Фото - "Тюмень - наш дом".

– Современная набережная, насыщенная множеством разнообразных функций, будет выполнена в симбиозе городской среды и природы. Проект отвечает европейским трендам: используется много натуральных материалов и большое количество озеленения, что позволит создать атмосферу для комфортных прогулок и времяпрепровождения на свежем воздухе, – рассказал архитектор проекта Илья Соловьев.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Стоит отметить, что концепция разрабатывалась с учетом зоны подтопления. Проектом предусмотрены большая спортивная зона для игр с мячом, воркаут-зона с тренажерами, памп-трек и велопрокат. А в центральной части расположится пешеходный мост и большая площадь, где можно будет проводить городские мероприятия и ярмарки.

Фото - "Тюмень - наш дом".

На территории разместятся прогулочные, вело- и лыжероллерные маршруты, предусмотрена зона общепита и торговли. Кроме того, в проекте заложены площадка для детей и фонтан с туманом. Застройщик намерен не только максимально сохранить существующие деревья, но и дополнительно озеленить территорию взрослыми деревьями.

Фото - "Тюмень - наш дом".

Фото - "Тюмень - наш дом".