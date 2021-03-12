«Переживал за жизнь малыша». В Тюменской области выпускник медколледжа принял роды в машине скорой

В Тюменской области выпускник медколледжа принял роды в машины скорой. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Фельдшер армизонской больницы Кирилл Васинев принял роды в машине скорой помощи. Это было его так называемое боевое крещение: выпускник медицинского колледжа совсем недавно работает в медучреждении, а уже принимает поздравления от коллег.

4 марта 35-летняя женщина была в больнице на плановом приеме, тогда же ей по показаниям назначили дату плановой госпитализации в перинатальный центр областной больницы № 4 города Ишима – 10 марта. Однако малыш решил появиться на свет раньше времени: вечером 5 марта у роженицы начались боли в животе, она вызвала скорую помощь. По пути в перинатальный центр роды перешли в стремительные – тюменка родила за 15 минут. У нее это третий ребенок.

– Я готовился к любой ситуации, поэтому заранее развернул акушерскую укладку, расстелил, и через несколько минут на моих руках оказался мальчик. Он закричал сразу же. Я перерезал пуповину, провел необходимую гигиену, завернул малыша в пеленки и положил маме на грудь, прикрыл их термоодеялом. Какого-то страха не было, только волнение, переживание за жизнь малыша и самочувствие роженицы. Единственное чувство, что испытал той ночью, – облегчение от того, что малыш родился и здоров, – делится своими впечатлениями Кирилл.

В департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали, что после рождения малыша маму с ребёнком было решено доставить в ближайший к машине скорой помощи стационар. На пороге бердюжской больницы роженицу с новорожденным уже ждала акушерская бригада: ее предупредили через диспетчера скорой помощи. Сейчас здоровью мамы и малыша ничего не угрожает. Они готовятся к выписке.

Молодой фельдшер, справившийся с задачей, принимает поздравления от коллег. Парень работает на скорой помощи недавно, всего полгода назад окончил медицинский колледж. Несмотря на это, проявил удивительную собранность, профессиональное мастерство и выдержку при выполнении своей работы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что фельдшер Алексей Нуртдинов принял роды у жительницы села Армизонское Елены Шик. Именно он дежурил в ночную смену 14 января 2020 года, когда у женщины начались стремительные роды.

– Несмотря на то что за плечами уже 12 лет стажа и накопленного опыта, я не совсем был готов принимать роды в одиночку. Ранее, когда я работал в Тюмени, дважды становился участником родов. Но тогда всё это проходило под контролем врача, я был лишь помощником. Сейчас же мне катастрофически не хватало рук, но выбора не было, – рассказал герой.