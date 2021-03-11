Масленица в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске – 2021: где пройдет, какого числа и во сколько

Широкая Масленица разгуляется по всей Тюмени в эти выходные Фото: Ирина Ромашкина

«Эх, Масленица, да ты красавица!» – эта звонкая народная песня в выходные прольется по всей России: страна по национальному обычаю будет праздновать Масленицу. Однако в этом году народные гулянья пройдут с ограничениями из-за пандемии коронавируса, на благо здоровья посетителей организаторы ограничили количество мест на праздничных мероприятиях. Рассказываем, где пройдет Масленица в Тюмени, Ялуторовске и Тобольске в 2021 году.

Это необычно в первую очередь для блинной столицы России – Ялуторовска, где ежегодно проводится массовое гулянье, пекут блины на гигантских сковородках, устраивают соревнования блинопеков. Год назад там наконец-то перевернули гигантский блин, да не один! А в 2021 году празднуют иначе – тише и скромнее.

Год назад в Ялуторовске испекли вот такой исполинский блин. Тут даже знаменитая тёща Лариса ахнула! Но в 2021 году у нее выходной, как и у остальных азартных блинопеков Фото: Ирина Ромашкина

12, 13, 14 марта жителей региона ждут в Ялуторовске на «Масленичный разгуляй». Праздник постараются сделать менее многолюдным (для того и разделили выступления артистов), начало в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00. Предварительная запись групп по телефону 8 (34535) 2-05-95. Гостей будут развлекать известные герои русских сказок, накормят традиционными угощениями, представят народные обряды и традиции.

12 марта в 16.00 на уличной площадке по адресу ул. Бабарынка, 16 пройдет праздничная программа «Масленица хороша – широка ее душа». На свежем воздухе тюменцев будут развлекать игры и ростовые куклы.

12 марта в 18.00 начнется праздник «Все на Масленицу!» на площади в микрорайоне Матмасы. Зрителей порадуют выступлением творческие коллективы, развлекут народные масленичные забавы, пройдет ярмарочное представление.

12 марта увлекательную экскурсионную программу предлагает одна из тюменских турфирм. На Масленицу экскурсоводы будут потчевать гостей и жителей областной столицы байками про Тюмень со съедобным угощением, представлением и цыганским развлечением. Городской тур начнется в 14.00 в музее «Дом Машарова», где пройдут театрализованное представление и экскурсия по музею, «Праздники купцов», мастер-класс «Сувенир от тещи на память, но своими руками». Затем туристы прокатятся по городу до Александровского сада. Программа завершится цыганскими песнями, играми, гаданиями. Стоимость: 1 500 рублей – взрослые, 1 350 рублей – дети. Телефон: 27-31-73.

13 марта в 12.00 и 13.30 отметить Масленицу приглашает исторический парк «Россия – моя история». Посетителям расскажут, как на Руси прощались с зимой и закликали весну, какими были игры на празднике, чем угощали близких, и многое другое. В конце экскурсионного рассказа о народном празднике пройдет мастер-класс по изготовлению славянского оберега – символа благополучия на весь год. Стоимость: 250 рублей. Телефон: 68-11-11.

Масленицу отпразднуют по всему региону Фото: Ирина Ромашкина

Пруд Лесной подошел к празднованию Масленицы оригинально. Мероприятие здесь хоть и платное (1160 – 1750 рублей), зато максимально бережливое для здоровья. Здесь подготовили праздничную программу Масленицы, которую проигрывают для зрителей по 2-3 раза каждый день вплоть до 13 марта. Программы организуют для групп от 15 человек, сопровождающий группу проходит бесплатно. В программе – квест-игра «Молодецкие забавы», чаепитие с блинами, сноу-кросс на тюбингах, катание на собачьей упряжке и сжигание чучела Масленицы. Телефон: 69-69-06.

Так же поступила база отдыха «Верхний бор», здесь всю неделю до 13 марта проводятся народные гулянья, собирают группы от 15 человек. Стоимость – от 1 650 до 2 200 рублей. В программе: трансфер до базы отдыха и обратно, масленичные угощения, народные забавы, интерактивная танцевально-игровая программа в русско-народных традициях и сжигание чучела Масленицы. Телефон: 380-372.

13 марта в 13.00 в сквере Депутатов тюменцев ждут артисты ЦКиИ «Современник». Игры, конкурсы, встреча с Матроскиным, Шариком, Печкиным и, конечно же, с красавицей Весной.

– Мы расскажем невероятную историю о том, как «Масленица шла, шла и пришла, – пообещали артисты «Современника».

Городские солисты и ансамбли подготовили концерт, который представят на шести разных площадках Тюмени. Выступят солисты Наталья Малаенко, Михаил Шепеленко, Анастасия Русанова, Дарья Чехомова, фольклорный ансамбль «Росстань», ансамбль «Джеззи», зрителям представят театрализованные представления, развлекут ростовые куклы, аниматоры, казаки, скоморохи. Концертные бригады будут курсировать по городу в субботу и воскресенье.

13 марта

11.00 – сквер Сказок.

13.00 – сквер Якова Неумоева.

15.00 – Цветной бульвар.

14 марта

11.00 – сквер Песочные Часы.

13.00 – сквер Комсомольский.

15.00 – сквер Серебряные ключи.

14 марта в 14.00 Дом культуры «Водник» приглашает горожан на доброе прощание с зимушкой-зимой. В этот же день состоится финал конкурса дизайнерского валенка «Валенки STYLE».

– Масленица на дворе, а значит, некогда скучать. Пора блины кушать, пора песни распевать, пора детей забавлять, пора снова мечтать, – считают артисты.

Мишка из "Соснового бора" будет рад лакомствам. Фото: Тюменский зоопарк

14 марта с 9.00 будут праздновать Масленицу на тюменской страусиной ферме в Чикче. Гостей встретят скоморохи, будут конкурсы и игры. Из дома лучше прихватить с собой морковку или другие сладости для животных, поскольку хозяева фермы гостеприимно познакомят со всеми обитателями – и с домашними птицами, и с барашками, и со страусами. Жечь чучело Масленицы тоже будут. Цена билета: 1100 – 1200 рублей. Телефон: 98-83-39.

14 марта в 11.00 начнется уличное гулянье «Боярыня Масленица» на площади ДК «Поиск». Театрализованный обряд прощания с самым холодным временем года, с различными играми и плясками проведут Ванька, Манька и Снеговик. Напоследок Зимушка подарит гостям настоящую снежную метель в виде бумажного шоу. Попрощавшись с зимой, все с нетерпением ждут встречи с Весной, но вместо Весны появляется Баба-яга. Чтобы гостям встретиться с Весной, им предстоит пройти немало испытаний от Бабы-яги. Встретив Весну, участники праздника окунутся в самые настоящие масленичные забавы.

14 марта в 14.00 на проводы зимы приглашает база отдыха «Сосновый бор». Для гостей подготовили конкурсы и хороводы, аттракционы и розыгрыш призов, самые выносливые покорят столб, а под конец праздника состоится традиционное сжигание чучела Масленицы. Телефон: 55-55-95.

На Базарной площади Тобольска развернется «Масленичная ярмарка» 14 марта в 13.00. Мастера декоративно-прикладного искусства представят свои изделия и проведут мастер-классы. Театрализованное представление пройдет на главной сцене площади, где прозвучат зажигательные хиты в исполнении артистов Центра искусств и культуры Тобольска.

Будут работать интерактивные площадки для участников разных возрастов «Отчаянные рекордсмены», «Маслёнка» и «Масленичная эстафета». Гости мероприятия смогут попробовать свои силы в спортивных состязаниях: «Масленичный столб», «Блинные гонки», «Кёрлинг», «Хоккей в валенках», «Силовое шоу» и «Перетягивание самого длинного каната». Также пройдет блинный квест «Масленичная седмица», в котором участники посоревнуются в смекалке, ловкости и находчивости. Гостей праздника ждут угощения блинами и памятные сувениры за активность в конкурсах. Завершится мероприятие карнавальным шествием к месту сожжения чучела Масленицы.

А ЕЩЁ...

Отпраздновать Масленицу можно и дома. Главное, чтобы было достойное угощение на столе для гостей. Новые рецепты блинов можно узнать в специальной подборке «Комсомолки».

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