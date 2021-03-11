Жители Тюменской области стали чаще прибегать к процедуре банкротства

Круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» в формате онлайн.

В Тюмени обсудили вирусное банкротство: тонкости процедуры для физических и юридических лиц. Одноименный круглый стол прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда Тюмень» в формате онлайн.

В ходе экспертной встречи спикеры осветили основные аспекты процедуры признания граждан финансово несостоятельными. В мероприятии приняли участие: руководитель юридического департамента компании «АДВОКЛАД» Александр Булавкин, председатель судебного состава Арбитражного суда Тюменской области Вячеслав Поляков и заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин.

Эксперты поделились мнением, как на сегодняшний день обстоит ситуация с банкротством физических лиц в Тюменской области, стали ли люди чаще прибегать к данной процедуре на фоне снижения доходов из-за пандемии.

Так, по словам председателя судебного состава Арбитражного суда Тюменской области Вячеслава Полякова, если в течение 2019 года поступило 762 заявления от граждан о признании финансово не состоятельными, банкротами, то в 2020 года показатель достиг уже 1847 заявления. Рост составил в более чем 2,5 раза.

- За два месяца этого года в Арбитражный суд обратилось уже 358 граждан с заявлением о собственном банкротстве. Если тенденция сохранится до конца текущего года, мы выйдем на показатель 2,5 тысяч заявлений в год. Предпосылки к наращиванию прослеживаются очень четко, - отметил Вячеслав Поляков.

Спикер подчеркнул, что преимущественно банкротство физических лиц сопряжено с закредитованностью, получением заемных средств в различных микрокредитных организациях, то в конечном итоге приводит к невозможности нести непосильное бремя уплаты этих долгов.

В свою очередь заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Четверухин отметил, что за 2020 год жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов было выдано кредитов на сумму свыше 645 млрд рублей. Основной объем взяли жители Югры – 304 млрд рублей, на тюменцев и ямальцев приходится по 223 и 118 млрд рублей соответственно.

- В сравнении с 2019 годом объем выдачи по всем видам кредитов увеличился более чем на 10%. Драйвером роста выступала ипотека, по итогам года рекордный прирост – 50%. Жители региона получили свыше 72 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 189 млрд рублей. Этому способствовали меры, принятые Правительством РФ по поддержке строительной отрасли, меры Банка России, направление на сохранение доступности кредитования. Выдача потребительских и автокредитов осталась на уровне 2019 года, - рассказал спикер.

Сергей Четверухин добавил, что совокупная задолженность населения «тюменской матрешки» по всем видам кредитов на 1 января 2021 года превысила 917 млрд рублей, из них 468 млрд – ипотечные жилищные кредиты. При этом реальные доходы населения региона остались, по данным Росстата, остались на уровне 2019 года.

Тенденцию к увеличению числа банкротств физических лиц отметил и руководитель юридического департамента компании «АДВОКЛАД» Александр Булавкин. Спикер рассказал, что за юридической помощью в подготовке и проведении процедуры банкротства физических лиц, в период с января по сегодняшний день обратилось примерно в полтора раза больше людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резко выросло число обратившихся из северных регионов Тюменской области ХМАО и ЯНАО, полагаю, что там слабо развит рынок юридических услуг. Также есть обращения за юридической помощью в сфере банкротства физических лиц из соседних регионов Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

- Это объясняется тем, что в период пандемии уровень жизни в данных регионах значительно снизился, что повлекло череду банкротств и данные граждане устремились в более финансово благополучные регионы, нашли работу в городе Тюмень и с помощью банкротства вынуждены решать накопившиеся финансовые проблемы, - пояснил Александр Булавкин.

Он добавил, что существует судебная и внесудебная процедура банкротства. Относительно судебной процедуры банкротства, здесь ключевым является указание причины банкротства. Закон предусматривает следующие основания: возникновение таких обстоятельств, из которых прямо следует, что погашение платежей в установленный срок невозможно. Например, потеря работы, тяжелая болезнь, форс-мажорные обстоятельства, гибель имущества, приносившего доход и т. д.

- Потом, необходимо оценить перспективы своего дела в суде. Это достаточно просто: у вас нет никакого имущества, у вас нет официального дохода для оплаты по кредитным платежам – вы 100% банкрот. Если продавали какое-то имущество за последний год, необходимо оценить вероятность оспаривание таких сделок и понять, как это может отразиться на итоговый результат освобождения от долгов. Если у вас есть в собственности имущество (кроме единственного), то быть готовым к тому, что оно будет продаваться через торги, - рассказал Александр Булавкин.

Спикер также обратил внимание на то, что признание банкротом не обходится без участия финансового управляющего, т. е. нужно заранее озаботиться получением согласия от него. Человек, планирующий пойти на процедуру банкротства, должен быть готов и к необходимым финансовым расходам обязательных в силу закона, а также расходами на юридическое сопровождение, если вы не хотите заниматься этим вопросом самостоятельно.

- Для того, чтобы суд принял ваше заявление к рассмотрению необходимо оплатить госпошлину – 300 рублей, а также внести на депозитный счет арбитражного суда 25 000 рублей – эта сумма является формальным вознаграждением для финансового управляющего и выплачивается ему после завершения процедуры банкротств, - пояснил Александр Булавкин.

Он также подчеркнул, что по итогам за прошлый год юридическая компания «АДВОКЛАД», сопровождая процедуры банкротства физических лиц, все процедуры закончила списанием долгов, не было не одного случая отказа в списании долгов.