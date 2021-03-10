Потеплеет ли в Тюмени через 100 лет, как предрекли китайцы?

На сибирскую суровую зиму повлиял Гольфстрим Фото: Ирина Ромашкина

Группа китайских ученых в издании American Geophysical Union опубликовала результаты исследований об изменении климата Земли и сделала неожиданные выводы: глобальное потепление изменит климат в ближайшее время, уже в следующем столетии. Изменения в мире коснутся наших прямых потомков, поскольку на Урале и в Сибири предрекают полгода лета.

Продолжительность самого жаркого времени года может увеличиться, а зима сократится до двух месяцев. Такие перемены в длительности сезонов произойдут из-за глобального потепления, заявил океанограф Юпинь Гуан. В период с 1952 по 2011 годы лето уже увеличилось почти на 20 дней – с 78 до 95. Зима же сократилась с 76 до 73 дней. Весенний и осенний сезоны тоже стали короче.

С мнением китайских ученых не согласился тюменский ученый, кандидат географических наук, доцент, директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин. Он акцентировал внимание на том факте, что в основе прогнозирования климата лежит моделирование на основе анализа данных.

– Ученые, занимающиеся прогнозированием изменений природы и климата, не могут заложить те вещи, которые появляются внезапно. Или же те, которые сейчас просчитать невозможно, то есть мы просто не видим закономерности. Прогнозов же очень много: существует около 20 довольно крупных моделей, которые просчитаны на международном уровне, – считает Виталий Юрьевич.

Локально, например, на Урале и в Сибири, просчитать потепление климата вовсе невозможно, поскольку на это влияет масса факторов. Хорошавину часто приходится объяснять людям, почему на фоне глобального потепления вдруг такая суровая зима. И где же потепление?

– Как ни парадоксально, похолодание – следствие потепления. Океан стал теплее, он топит ледники, в том числе лед Арктики, Гренландии. Лед охлаждает североатлантическое течение, которое всегда приносило тепло. Получается, что теплый океан, растопив лед, сам себя охлаждает. Это привело к тому, что сам Гольфстрим стал более холодным, как следствие, падает и температура, – пояснил ученый.

Жаркого и долгого лета на Урале и в Сибири ждать не менее 100 лет, а пока, в марте 2021 года, синоптики прогнозируют очередное похолодание. В Тюменской области на этой неделе ожидаются две морозные ночи: термометры покажут до минус 25 градусов. Днем температура воздуха поднимется до минус 10 градусов, а на следующей неделе потеплеет до нуля градусов.