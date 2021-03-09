«Сыграны оголенные страсти»: в сериале «Угрюм-река» появится мистическая нота

О своей работе Леонид Окунев говорит так: «Свое дело сделал честно»

На Первом канале сегодня, 9 марта, состоится премьера современной экранизации романа «Угрюм-река». В новом телесериале снялся в том числе тюменец – заслуженный артист России Леонид Окунев. «Комсомольская правда» – Тюмень» пообщалась с актером и узнала, какой сценой больше прочих гордится артист.

Кинематографичная мода переснимать советские шедевры коснулась киноленты 1968 года, тогда роман Вячеслава Шишкова экранизировал режиссер Ярополк Лапшин. В центре сюжета – семейная драма в эпоху золотой лихорадки в Сибири. Картина стала народным шлягером, а ее главные герои – эталоном в представлении зрителей. Иными словами, свежее прочтение романа на экране Первого обречено на то, чтобы его разобрали по кадрам и перемыли косточки всем актерам.

Режиссером картины выступил Юрий Мороз. Главную роль, Петра Громова, в новой экранизации сыграл Александр Балуев, Прохора Громова – Александр Горбатов, роль Анфисы – Юлия Пересильд. Причем зрители предпремьерного показа, состоявшего в Москве, отмечают, что образ Пересильд контрастно отличается от той Анфисы, которую сыграла Людмила Чурсина. Нину Куприянову сыграла Софья Эрнст.

Леонид Григорьевич признался, что хочет еще сниматься и открыт к предложениям

Наш земляк Леонид Окунев сыграл роль купца Иннокентия Груздева, на которую его пригласил режиссер Юрий Мороз. О своей работе тюменец говорит так: «Свое дело сделал честно». Зрительской оценки не боится, поскольку считает, что в любом случае в интернете будут бранить…

– Знаю, что будут сравнивать и ведра [дурного] выливать. Правда, это небольшое количество тех людей, которые видели фильм 1968 года Ярополка Леонидовича Лапшина, – рассудил Леонид Григорьевич. – Знаю, что большая аудитория ждет этот фильм. Сейчас такое кино не делают. Честь и хвала режиссеру Юрию Морозову, Первому каналу, продюсерам Денису Евстегнееву и Константину Эрнсту. Наряду с теми фильмами, которые сейчас показывают, думаю, выход «Угрюм-реки» будет неоднозначным событием. И по актерскому ансамблю, и по тем затратам – физическим, материальным, моральным. Думаю, будет интересно.

Он отметил, что в новой экранизации действительно есть место новому видению режиссера, которое все же пришлось по душе Окуневу. В советской картине было показано много социального, а в новой экранизации, кроме того, есть и мистическая нота и закипят человеческие страсти…

– Будут сыграны оголенные страсти. Как получилось – не знаю, фильм я не видел, – отказался предугадывать успех киноленты артист.

По его словам, съемки новой экранизации проходили в 2019 – 2020 годах, вплоть до того момента, когда в нашу жизнь явилась пандемия. Прежде чем приступить к съемкам, Леонид Окунев перечитал оригинальный роман Вячеслава Шишкова.

– В свое время у моей мамы была шикарная библиотека Шишкова, его тогда было не достать. У нас была, мы зачитывались, – вспоминает Леонид Григорьевич. – Сейчас же люди не читают. Это не в укор, но время такое… Я думаю, выход фильма вызовет интерес к Шишкову, будет хорошо, если хотя бы два-три человека захотят прочесть роман.

Картину снимали на Урале, в Беларуси, на Волге и на Мосфильме

Картина «Угрюм-река» сохранила одну из последних ролей, сыгранную российским актером Сергеем Колтаковым. Он умер в сентябре 2020 года. «Комсомолке» Леонид Григорьевич признался, что гордится сценой, которую ему довелось сыграть с этим актером:

– У меня есть дуэтная сцена с величайшим актером Сережей Колтаковым, царствие ему небесное. Он играет следователя Голубева, – вспоминает Окунев. – Жаль, что не работал в паре с Юлией Пересильд, которую я безумно люблю как молодую актрису. Единственный меркантильный интерес – желаю себе дальнейших контрактов. Хочу сниматься дальше. У Юрия Павловича сейчас новый проект – «Деревенская драма». Сценарий читал – потрясающий, это просто пуля. Там я тоже буду задействован.

Окунев задействован в новом проекте режессера Юрия Мороза - "Деревенская драма". По этому образу можно догадаться, кого он будет играть

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