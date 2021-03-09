В Тюмени водитель, врезавшийся в дом, догнал виновника ДТП на учебной машине. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В тюменской ГИБДД рассказали обстоятельства дорожно-транспортного происшествии, в результате которого автомобиль «Шкода-Октавиа» въехал в жилой дом. Напомним, что резонансная авария произошла два дня назад, 7 марта, на перекрестке улиц Интернациональной и Парковой.

Выяснилось, что 27-летний водитель на «Шкоде» ехал по главной дороге (по улице Интернациональной). Внезапно наперерез ему со второстепенной дороги вылетела «Тойота-Хайлендер». Чтобы не столкнуться с внедорожником, любитель чешского автопрома вырулил в сторону и на полном ходу въехал в дом.

К счастью, обошлось без жертв. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– 40-летний водитель японской иномарки уехал с места ДТП. Чтобы догнать его, водитель «Шкоды» остановил учебный автомобиль одной из автошкол, водитель которого стал очевидцем аварии. Вместе с инструктором молодой человек поехал за внедорожником. Заметив преследователей, тот был вынужден развернуться и возвратиться на место аварии, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что на мужчину составлен административный материал за оставление места ДТП. Теперь его лишат водительских прав на срок от года до полутора лет или арестуют на срок до пятнадцати суток.

В машине, которой врезалась в дом, пострадала малышка. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Также стало известно, что в дорожном инциденте, который чудом обошелся без жертв, пострадали четыре человека из «Шкоды»: 27-летний водитель, 25-летняя пассажирка и еще один 27-летний пассажир. На сегодняшний день все они отпущены из больницы. Госпитализирована девочка-пассажирка в возрасте одного года и трех месяцев с серьезной травмой головы. Ее родные считают, что малышка спаслась благодаря детскому автокреслу, в котором она перевозилась, а также две шапки и капюшон на голове у ребенка смягчили удар.

Стоит отметить, что водитель «Тойоты-Хайлендер» в минувшем году 19 раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Кроме того, он три раза проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что комната, в которую влетел автомобиль, является детской. В момент аварии ребенок находился в другой комнате и не пострадал.