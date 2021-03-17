Что за Единый день отчетности в Тюменской области и зачем он нужен предпринимателям

Лариса Невидайло, Андрей Пантелеев, Наталья Филина Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Единый день отчетности в Тюменской области приобретает еще одно направление – день консультации. Это важная составляющая, чтобы бизнесмены понимали порой сложный язык нормативно-законодательных актов в России и регионе. Об этом сегодня, 17 марта, заявил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. По его словам, у бизнесменов должны быть «прозрачные и понятные коридоры движений» в действующем законодательстве.

- Кто-то работает в крупном бизнесе, кто-то – в малом. И наша задача – сделать этот язык понятным, и представить площадку, где любой может подойти и задать вопрос, который его беспокоит, - отметил Андрей Пантелеев. – Мы много говорим о стратегии, развитии и инвестициях региона. Но, если на каждом инвестиционном шаге у предпринимателя будет стоять барьер, который ему не понятен, это застопорит заданную динамику и задачи, которые ставит перед нами губернатор.

По его словам, последние полгода под председательством главы региона проходят мероприятия, связанные с развитием инвестпроектов.

- Мы видим графики, где показатели повышаются или снижаются, и это позволяет нам точечно отрабатывать вопросы с федеральными и региональными органами власти, - заключил Андрей Пантелеев.

Как отметила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, Единый день отчетности в регионе проходит уже в третий раз, и мероприятие набирает обороты.

- Получаю обратную связь от власти, от контрольно-надзорных органов и от предпринимательского сообщества. Все понимают, что работают на благо региона и инвестиционного климата. Единый день отчетности очень удобен тем, что идет правовое просвещение, которое нужно предпринимателям, - отметила Лариса Невидайло.

Она подчеркнула, что смешанный формат мероприятия (онлайн и оффлайн) наиболее удобен из-за очного и заочного общения между предпринимателями и органами власти.

Общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Тюменской области Наталья Филина отметила, что в 2020 году переработано множество нормативно-законодательных документов: что-то упразднили, а что-то – наоборот, добавили.

- Для бизнеса неподъемная задача все это перелопатить, прочитать и понять, как это все применяется. Поэтому Единый день отчетности дает возможность взаимодействовать предпринимателю с органами власти и получить напрямую ответы на все свои вопросы, - заметила Наталья Филина.

Напомним, участниками «Единого дня отчетности» станли: главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, заместители губернатора Тюменской области, руководители прокуратуры, УФНС, УФАС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, МЧС и представители бизнес-сообществ.