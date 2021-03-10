«Количество доставок побило все рекорды»: тюменка – о том, как флористы пережили «пандемийное» 8 Марта

Фото: из архива Анны Хомяковой

Мастер одного из цветочных салонов Анна Хомякова в профессии уже четыре года. За это время флорист столкнулась со многими трудностями, однако пандемия превратила Международный женский день в особенный для продавцов цветов. Что изменилось по сравнению с 2020 годом, флорист рассказала в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

– Анна, пандемия как-то повлияла на работу цветочных салонов? Что-то изменилось за год?

– Пандемия повлияла на ассортимент и качество цветов. Если раньше цветочные салоны в Тюмени работали с зарубежными поставщиками, то после закрытия границ пришлось максимально быстро перестраиваться, налаживать контакты с российскими партнерами. Не все из них, к сожалению, дотягивают до нужного уровня: качество цветов хуже. К примеру, эквадорские розы по сравнению с российскими куда эффектнее, да и радуют глаз дольше. Сейчас, к счастью, сообщение с заграницей налаживается, но проблемы остаются.

– А что с ценами?

– Система перевозок усложнилась, а вместе с ней выросли цены на некоторые позиции. По сравнению с «допандемийными» временами сильно подскочила цена на транспортные расходы, ведь теперь цветы из-за рубежа доставляют окольными путями. Это влияет как на качество цветов, так и на их стоимость. Многое зависит и от курса доллара: если закупочная цена цветка высокая, то и стоить на российских прилавках он будет дороже.

– Покупатели заметили «подвох»? Были ли жалобы?

– Нет, клиенты отнеслись с пониманием как к ассортименту, так и к ценовой политике. Конечно, были и недовольные, но таких оказалось мало. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что цветочные салоны не специально задирают цены на праздники: их вынуждают обстоятельства.

– Какие цветы в этом году пользовались бОльшим успехом?

– Хорошо брали тюльпаны, это классика жанра. Активно продавался весенний и актуальный в женский праздник цветок мимоза. Покупали гиацинты и ирисы.

Тюльпаны - это классика. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Мужчины выбирали своим дамам цветы побюджетнее или всё-таки жест был по-настоящему широким?

– Тут по-разному. Шикарные букеты по большей части заказывали те, кто находится вдали от любимых женщин. Те, кто приходил за цветами непосредственно в салон, чаще всего останавливались на небольших комплиментах.

– Кого было больше: тех, кто предпочитает доставку, или покупателей напрямую?

– Активность была всюду, однако в это 8 Марта количество цветочных доставок побило все рекорды по сравнению с прошлыми. Видимо, люди стали проще относиться к онлайн-покупкам либо же не рискуют здоровьем.

– Кстати, о здоровье. Как тюменцы соблюдают санитарные правила, связанные с коронавирусом?

– Сейчас уже все посетители надевают маски перед входом в салон. В противном случае мы не обслуживаем. Люди относятся к ситуации с пониманием, конфликтов нет.

– Довольны ли вы выручкой в этом году? Или денег кот наплакал?

– Удивительно, но по сравнению с прошлыми годами выручка существенно не сократилась: мужчины усердно дарят своим дамам цветы. Хотя, конечно, нет предела совершенству…

Анна призналась, что 8 марта 2021 года пришлось работать тяжело, как и в любые другие праздники: в салоне мастера-флористы находились с утра до поздней ночи, прервавшись лишь на обед. А активная работа началась еще 3 марта. Это говорит о том, что, даже несмотря на пандемию и вытекающие из нее трудности, тюменцы дарят друг другу счастье и тепло.

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