Депобразования Тюмени опроверг информацию, что умерший в гимназии охранник пролежал четыре часа. Фото: c cайта 2ГИС

В департаменте образования города Тюмени прокомментировали трагический инцидент с охранником гимназии № 49, который внезапно скончался на рабочем месте 1 марта. В ведомстве рассказали обстоятельства происшествия, заверив, что дети не увидели труп.

Сотрудник охранного предприятия находился на рабочем месте, в 16.30 внезапно почувствовал себя плохо. Его вскрик в коридоре около своего кабинета услышала учитель начальных классов. Она вышла и увидела, что мужчина лежит без сознания, сразу обратилась в приемную. Секретарь учебной части в свою очередь тут же вызвала бригаду скорой медицинской помощи, которая прибыла спустя пятнадцать минут после вызова. Пострадавшего пытались реанимировать около получаса, но спасти его не удалось.

– До прибытия медиков работники гимназии приняли все необходимые меры по ограничению видимости и недопуску к месту происшествия, чтобы не травмировать обучающихся. В 18.52 в образовательное учреждение прибыли сотрудники Следственного комитета, они опросили очевидцев и свидетелей, осмотрели место происшествия и пострадавшего. К моменту выноса тела умершего (в19.45) дети уже покинули здание учреждения, поскольку уроки закончились. С 16.30 до 19.45 ситуация находилась под контролем администрации и сотрудников гимназии, – заявили в департаменте.

В Следственном комитете по Тюменской области отметили, что в настоящее время проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.