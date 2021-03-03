«Кирпичи падают со всех сторон». В Тюмени жильцы дома боятся оказаться под завалами

В Тюмени жильцы дома боятся оказаться под завалами. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени жильцы дома № 1а на улице Ставропольской боятся оказаться под завалами. В социальных сетях они показали условия, в которых проживают. Горожане просят разобраться в ситуации, пока не произошла трагедия.

– Наш дом в ужасном состоянии, кирпичи падают со всех сторон, выпадают прямо большими кусками, прохожие боятся ходить рядом с домом. Крыша вся в дырах. Когда идёт дождь, все бежит в комнаты, когда весна, снег начинает таять, тоже вся вода в комнатах. Изнутри на дом без слёз не взглянешь, страшно жить, а у нас на этаже все почти с детьми живут. Мы много раз обращались в организации, чтобы дом признали аварийным, но нам дают только обещания. Страшно, за детей. Боимся оказаться под обвалами. Управляющие компании меняются одна за другой, – рассказывает местная жительница Элина Рахимова.

В пресс-службе администрации города Тюмени отметили, что этот многоквартирный дом находится на контроле. Накануне, 2 марта, представители специализированной организации ООО «Геофонд+» зафиксировали факт выпадения кирпичной кладки на фасаде МКД. Сейчас они находятся на объекте, проводят анализ деформаций несущих и ограждающих строительных конструкций, а также оценивают наличие угрозы обрушения.

– Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в границах дома установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. Вчера утверждена дорожная карта по инструментальному обследованию и восстановлению проектных условий эксплуатации МКД. В соответствии с дорожной картой проведено обследование технического состояния МКД, разработана проектная документация на капитальный ремонт многоквартирного дома, уже выполнен первый этап капитального ремонта дома – устройство отсечной гидроизоляции цоколя, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также уточнено, что в соответствии с заключенным договором ООО «ГЕОФОНД+» провел комплексное обследование технического состояния злополучного дома. По результатам обследования категория техсостояния здания определена как «ограниченно-работоспособное».

В настоящее время реализуется второй этап комплексного обследования – выполнение геодезического мониторинга вертикальных смещений и осадки и технического мониторинга динамики раскрытия силовых трещин. По плану эти мероприятия должны завершиться к концу года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жительница дома № 68, корпус 1 на улице Максима Горького в Тюмени пожаловалась на неудовлетворительное состояние фасада. По ее словам, уже долгое время ТСН «Даудель» не берется за ремонт. Выехавший на место жилищный инспектор действительно увидел, что на фасаде частично отсутствуют облицовочные кирпичи между 2-м и 3-м, 4-м и 5-м, 6-м и 7-м этажами. Такое не допускается согласно правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда.