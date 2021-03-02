«Прощай, ковид!»: в Тюмени сожгли гигантское чучело коронавируса

В Тюмени сожгли чучело ковида. Скриншот из видео.

Несмотря на морозы, в Тюмени на этих выходных было жарко! И хотя до Масленицы еще целая неделя, местные жители уже сожгли чучело. Правда, не обрядовое – то, что жгут на праздник, а чучело коронавируса. Таким необычным способом горожане проводили зиму.

Сие действие развернулось на фестивале холода на озере Чемпионов, куда со всей страны съехались моржи, чтобы принять участие в народных гуляниях. Кроме обычных заплывов в ледяной воде, от которой «жилы стынут», зрители увидели и уникальное шоу – заплыв с 16-килограммовыми гирями. По старым добрым русским традициям участники фестиваля доставали подарки с шестиметрового столба. Самым ловким из них достались телефоны и видеорегистраторы.

Участник мероприятия полез за телефоном. Фото - "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" в ВК.

Феерией же морозного праздника стал заключительный аккорд в виде сожжения импровизированного чучела ковида. Под крики толпы «Прощай, коронавирус!» и на их же глазах местные жители «похоронили» COVID-19.

Установка того самого чучела. Фото - "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро Чемпионов" в ВК.

Кстати, в Тюменской области дела в плане заболевания пошли лучше. Буквально вчера закрылся один из моногоспиталей на базе Омутинской районной больницы №1. Решение о закрытии принято в связи со значительным снижением заболеваемости COVID-19 в Голышмановском, Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах. Кроме того, существенно снизилось количество пациентов с пневмониями тяжелой и среднетяжелой степени.