Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 марта 2021 года: почти 32 тысячи заболевших

В Тюменской области почти 32 тысячи заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 марта 2021 года. Количество заболевших составило 31 965 человек.

Всего зараженных: 31 965.

Количество смертей: 305.

Режим повышенной готовности: до 28 марта.

182 жителя Тюменской области вернулись из-за границы с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». С начала 2021 года ковид нашли у десяти человек. Также стало известно, что сроки обследования после возвращения из-за границы в регион нарушили 335 местных жителей. На них составили протоколы об административном правонарушении.

В Тюменскую область поступило еще 2 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». Таким образом, на сегодняшний день общее число поступившей в регион вакцины составило 52 642 дозы. Вакцинировано «Спутник V 41» 505 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 21 721 житель области. В листе ожидания находятся 16 657, записаны на вакцинацию 4 968 человек, – рассказали в оперативном штабе региона.

В селе Омутинском Тюменской области приняли решение закрыть моногоспиталь. Со вчерашнего дня районную больницу перевели в штатный режим, за исключением родильного отделения, которое возобновит работу 10 марта. В помещениях провели санобработку и дезинфекцию. Решение о закрытии принято в связи со значительным снижением заболеваемости COVID-19 в Голышмановском, Омутинском, Аромашевском и Юргинском районах. Существенно снизилось количество пациентов с пневмониями тяжелой и среднетяжелой степени.

На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора находится один очаг групповой (пять и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в учреждении социального обслуживания. В организации заболело 24 человека, контактных – 16 человек. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости ковидом.

Работающим пенсионерам из Тюмени продлят больничные до 28 марта. Обращаться в медицинскую организацию и заполнять какие-либо документы не нужно. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в ведомство. На основании этих же сведений выплачивается пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Дополнительные сведения или документы не потребуются.

В Тюменской области постановлением правительства региона заключение брака в присутствии не более 10 участников церемонии бракосочетания продлено до 28 марта. Напомним, что ранее до этого же дня продлен и режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Органы ЗАГС продолжают работу по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги, получения информации по предоставляемым государственным услугам органов ЗАГС городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района можно через приложение «Запись72».

Прививочные бригады направлены в отдаленные районы Тобольского района. Медики вакцинируют население от коронавируса – записано более семисот человек. Выездная вакцинация проведена пациентам, входящим в группу риска, которые состоят на учете по хроническим заболеваниям. В последние дни февраля привито 30 человек в Абалаке. В деревне Нижние Аремзяны выездная бригада медиков поставила прививки от COVID-19 пятнадцати жителям деревни.

В больницах Тюменской области предусмотрено 1 200 коек для лечения людей с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Таким образом, 18,4% мест сейчас свободны. В регионе работают 10 лечебных пунктов для пациентов с COVID-19. Госпитали открыты в областной инфекционной клинической больнице, областной клинической больнице № 1, госпитале для ветеранов войн, лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель», областной больнице № 3 в Тобольске, областной больнице № 4 в Ишиме, перинатальном центре Упоровской районной больницы, областной больнице № 12 в Заводоуковске и областном наркологическом диспансере.