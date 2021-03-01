Каждому современному человеку необходимо знать, что такое инфопорядок, ведь вся наша жизнь теперь напрямую связана с гаджетами. В своих смартфонах мы храним абсолютно всё: фотографии, контакты, списки дел, банковские карты и многое другое.Если устройство хранит в себе не только полезную информацию, но и хлам, а без него, как известно, не обходится, то с каждым днем использование такого смартфона становится настоящей каторгой. Гаджет виснет, забирает ваше настроение, время. Убирать свое виртуальное пространство самостоятельно, без траты денег на специалистов, научит наш материал «Гаджет, ты в порядке?».На странице проекта вы найдете 5 полезных блоков о поддержании порядка в вашем гаджете. Вы узнаете, с помощью чего можно убрать лишнее из смартфона, как и где хранить то, что для вас важно. А главное, какие приложения помогут вам экономить время и позволят не хранить бесполезную информацию.Кстати, секреты инфопорядка были проверены с помощью мобильного интернета от МегаФона. Благодаря быстрому доступу к Сети, мы провели цифровую уборку и научились грамотно управлять своими электронными помощниками. Переходите по ссылке и узнаете все секреты.