«По-весеннему». В Тюмень на неделю придет потепление

В Тюмень на неделю придет потепление. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени уже в ближайшие дни будет по-весеннему тепло. Температура воздуха поднимется до двух градусов ниже нуля.

Завтра, 2 марта, в областной столице небо прояснится. В этот день температура наружного воздуха упадет не намного (до минус 13), да и ночью будет все так же морозно (около минус 25). Однако в среду станет значительно теплей – минус пять градусов днем, минус 11 ночью. При этом небо заволокут плотные тучи, пойдет мелкий снег, который не остановится до воскресенья.

В четверг -4, в пятницу – минус два градуса. В эти дни будет дуть южный ветер, временами меняющий свое направление на западное, со скоростью 5-6 метров в секунду. Однако его порывы будут достигать 10-11 метров в секунду.

Самым снежным днем станет суббота, 6 марта. В этот день облака не дадут горожанам насладиться весенним солнцем. С воскресенья погода снова начнет меняться на более холодную. Так, следующая неделя начнется с одиннадцатиградусных морозов. Во вторник снова ожидается снег.