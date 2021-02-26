Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 февраля 2021 года: еще две смерти от COVID-19

В Тюменской области еще две смерти от COVID-19. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 85 и составило 31 137 человек.

Всего зараженных: 31 137.

Количество смертей: 284.

Режим повышенной готовности: до 28 марта.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 82 человека выздоровели (за весь период - 29274), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 293 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 020 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 2 человека: мужчина, 53 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной интерстициально-гнойной, вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 62 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной интерстициально-гнойной, вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе умерли 284 пациента с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 086 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 428 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 722 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 223 186 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 85 304 летальных исхода, выздоровели 3 783 386 человек.