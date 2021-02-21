«Душил, избивал и угрожал!»: тюменка обвинила мужчину в избиении мужа

Тюменка убеждена, что разобраться в том, кто прав и кто виноват, поможет интернет-огласка. Скриншот видео

Тюменка Алиса Волкова в своем Instagram попросила огласки происшествия, которое случилось с ее мужем. По ее словам, незнакомый мужчина ни с того, ни с сего напал на него, угрожал и мог убить. Подробности инцидента сохранились в записи видеорегистратора, 30 секунд ролика Алиса продемонстрировала в соцсети.

Алиса Волкова – автор и ведущая программ «Вести. Культура», «Вести. Новостройка» на телеканале ГТРК «Регион-Тюмень», а также ведущая прямого эфира радиостанции «Русское радио – Тюмень». Потому подписчиков у нее немало и призыв обратить внимание госорганов на нападение увидели многие. «Комсомолке» девушка пояснила, что ее муж Михаил занимается транспортным бизнесом, у него ИП, он работает на себя и дает заказы другим водителям.

– Таких водителей в Тюмени почти 100 человек, этот мужчина один из них. Однако, мой муж работал с ним всего пару раз. Они не виделись и не общались ровно до того момента, как он набросился на него в автобусе. Есть полное видео. Душил, оскорблял, пытался унизить. Муж выскочил из автобуса и позвал на помощь. Есть свидетели, – заявила тюменка.

Пострадавшие написали заявление в полицию. Фото с личной страницы героини публикации

По ее словам, некий А. говорит, что ее муж завладел какими-то деньгами, что послужило причиной конфликта. Но сами супруги опровергают этот факт. В своем Instagram Алиса написала:

– На этом видео мужчина пробирается в наш автобус и садится на заднее сиденье. В машине никого нет, мои муж Михаил вышел по делам. Этот мужчина ждал его час! За это время успел напакостить в салоне, покурить (скорее всего наркоту, иначе как объяснить его действия). Михаил вернулся в машину, сел за руль и выехал на трассу, в этот момент этот урод набросился на Мишу со спины, начал душить и выбрасывать из водительского кресла. Дальше удары, оскорбления, угрозы электрошокером и полное непонимание что происходит!

По ее словам, мужчина оказался в три раза больше ее супруга, отсюда, якобы, и смелость. Причины такого поведения так и не выяснили. Супруги написали на буяна заявление в полицию.

– На каком основании он пробрался в наш автобус? Какое право имел избивать человека? На эти вопросы Алексеи будет отвечать в полиции. Заявления написаны. Пусть этот человек ответит за свои поступки по закону! Он удерживал, душил, избивал и угрожал! Он мог убить! Он даже не задержан! То, что произошло сегодня – это беспредел! Регистратор снял все, просто мне тяжело это выкладывать. Но если надо будет – выложу, – пишет Алиса.

На пост Алисы отозвались не только сочувствующие знакомые... Скриншот сторис из Instagram героини публикации

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области прокомментировали «Комсомольской правде», что заявление от Михаила в полицию действительно поступило 18 февраля. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку инцидента. На вопрос журналиста о том, почему не был задержан человек, на которого написали заявление, в полиции пояснили, что оснований для задержания не было. На момент обращения в полицию потерпевший не сделал медицинскую экспертизу (не снял побои), а также супруги не предоставили запись с видеорегистратора, которая якобы запечатлела весь инцидент.

Отметим, что журналисту kp.ru тюменка так же не предоставила видео. В своих сторис Алиса сообщила, что прислушалась к просьбам подписчиков и скорее всего в будущем опубликует полную запись с видеорегистратора. Связаться со вторым участником инцидента «Комсомолке» пока не удалось.