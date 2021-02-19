Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 20 февраля 2021 года: 11 млн штрафов за «антиковидные» нарушения

Тюменцы получили 11 млн штрафов за «антиковидные» нарушения. Фото: Ольга Крыльцова

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 91 и составило 30 515 человек.

Всего зараженных: 30 515.

Количество смертей: 269.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 89 человек выздоровели (за весь период - 28692), два ребенка заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 938 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 076 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 60 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 269 пациентов с COVID-19.

Жители Тюменской области выплатили 11 миллионов рублей за «антиковидные» нарушения. В общем сложности выписано 330 штрафов. Проведено более пяти тысяч обследований организаций. Назначено 114 административных приостановлений деятельности, вынесено 20 предупреждений. Было подготовлено больше 64 тысяч предписаний о госпитализации, медицинском наблюдении контактных лиц и о проведении дезинфекции, а также постановлений об отстранении от работы заболевших сотрудников.

За последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 637 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.