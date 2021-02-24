Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 25 февраля 2021 года: очередная партия вакцины

В Тюменскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 89 и составило 30 969 человек.

Всего зараженных: 30 969.

Количество смертей: 277.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 80 человек выздоровели (за весь период – 29 107), шесть детей заболели (из общего числа заболевших), 11 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 7 475 человек остаются под медицинским наблюдением, 718 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 277 пациентов с COVID-19.

В Тюменскую область поступило еще 6 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». На сегодняшний день, 24 февраля, общее число поступившей в регион вакцины – 50 442 дозы. Вакцинировано «Спутником V» 38 139 человек, прошли полный курс вакцинации в два этапа 12 245 жителей области. В листе ожидания находятся 15 780, записаны на вакцинацию 4 345 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 218 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 200 902 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 430 летальных исходов, выздоровели 3 751 562 человека.