С 8 по 12 февраля в Тюмени прошел квест по термальным источникам города, организованный командой VisitTyumen.Участникам была поставлена задача: за 5 дней объехать 4 термальных источника – «Верхний Бор», «Тюменский», «Волна» и «ЛетоЛето», предварительно собрав реквизит для фотографий, и сделать самые интересные фото со всей собранной атрибутикой. За соблюдение правил каждая команда получала определенное количество баллов, имена самых внимательных и креативных были известны уже в понедельник – 15 февраля.Победителями стали команды TUYX, занявшие первое место, «Деловые вороны», которые поднялись на вторую строчку, и «Афалины», вырвавшие бронзу.– Как у истинных сибиряков, у нас большая любовь к источникам, баням и саунам, поэтому сразу решили - участвуем! Для нас это было глотком свежих эмоций в период пандемии. Пока собирали предметы, думали, как лучше сфотографироваться, максимально взбодрились, отошли на время от режима «работа-дом», получили много позитивных эмоций и зарядились энергией на год вперед! Спасибо за такие интересные игры! Будем и дальше принимать в них участие! – поделилась впечатлениями Айгуль Ахматгалиева, команда TUYX.– Очень интересный квест, в будни нечасто получается выбраться на источники и отдохнуть из-за плотного графика, даже в выходные редко находишь время собраться и выехать дружным коллективом. Практически все участники нашей команды не были на источниках уже год или два. С удовольствием старались выполнить все условия, хоть времени на это было не так много. Жаль, что наша вторая команда остановилась в шаге от призового подиума, но в целом все довольны! От души повеселились и провели время с коллегами вне рабочих стен! – сказала Наталья Кискина, команда «Деловые вороны».– Спасибо огромное за возможность принять участие в квесте такого формата! На 5 дней мы вернулись в детство, искали реквизит, думали над тем, как лучше сфотографироваться, одним словом – было здорово! Мы играли с друзьями, очень давно дружим, и такие игры сплачивают нас еще больше! – поблагодарила организаторов Татьяна Яценко, команда «Афалины».Награждение участников прошло на территории гостеприимного аквапарка «ЛетоЛето» 16 февраля. Каждая команда получила призы – сертификаты на термальные источники Тюмени, а также специально подготовленные подарки от VisitTyumen.Во время награждения победителей Александра Шарпан, начальник отдела развития и продвижения Агентства туризма и продвижения Тюменской области, рассказала о том, почему была выбрана именно эта тематика.– В ноябре 2020 года Тюмень официально получила статус термальной столицы России. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова лично вручила этот символ губернатору Тюменской области Александру Моору. И сегодняшний квест по термальным источникам является одним из мероприятий, направленных на знакомство жителей города с нашими источниками в необычном формате. «Водные игры» – не единственное событие, на 21-й год мы запланировали множество ивентов и проектов, связанных именно с темой термального направления в туризме, ведь теперь это фишка нашего региона.Желающих поучаствовать в «Водных играх» оказалось немало, однако, согласно условиям, количество команд было ограничено. Но это не повод расстраиваться! Впереди еще много квестов, конкурсов, игр, розыгрышей – следите за новостями в группе VisitTyumen и в городском паблике «Тюмень» во «ВКонтакте».Организатор квестаПроект Visit Tyumen - самые интересные события города и области, лучшие туристические направления региона, культурный отдых и развлечения.Партнеры квестаТермальный курорт «ЛетоЛето»В составе курорта самый большой СПА-комплекс на Урале и в Западной Сибири. Морской бассейн с гидромассажем и пул-баром, жаркие сауны и бани, джакузи, горячий минеральный источник и разнообразные зоны отдыха. Вас ждет релакс, оздоровление и тотальная перезагрузка.Горячий источник «Волна»Термальный бассейн под открытым небом, джакузи, гидромассажные пушки, сауны, хаммам, ледяная комната, соляная пещера — все это входит в стоимость билета.Горячий источник «Тюменский»Современная комфортная база для индивидуального и семейного отдыха и оздоровления, на обширной территории которой, вы можете интересно, весело и с пользой провести свободное время. Главное преимущества комплекса – уникальная минеральная вода, которая заряжает энергией, здоровьем и мгновенно омолаживает организм.База отдыха «Верхний Бор»Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Новосибирска и многих других городов.Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое. Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.