Тюменские охотники обратились к Госохотдепартаменту через «Комсомолку»

Тюменский охотник этой весной остался без квоты на охоту. Есть вопросы и предложения к областному Госохотдепартаменту

Квоты на охоту – ежегодный, а то и ежесезонный камень преткновения охотников Тюменской области. Для обывателя, далекого от выслеживания в чаще дичи, охота – это блажь, без которой вполне можно обойтись. А если посмотреть с другой стороны: вы только представьте, скажем, интернет раздавали бы по квотам и только ограниченному количеству людей. И вроде бы не умрем, но как много увлекательного мы находим в Сети. Вот и охотники чтут свое увлечение, считают охоту философским хобби. С таким пояснением к журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» обратился охотник со стажем Николай Селезнев.

Обозначим, что наш собеседник любит охотиться на гусей и уток, притом есть их не очень любит. Но пострелять охота…

– Нет ничего приятнее для охотника как сборы на охоту: почистить после зимы ружье, проверить чучела уток, гусей, работу манка, обсудить с друзьями моменты поездки и получения путевки. Все это приносит положительные эмоции, что мы и ждем от процесса охоты. Но вот проблема получения путевок – как ложка дегтя. 11 января началось распределение желанных разрешений, а 13 января закончились квоты на гуся в Армизонском и Бердюжском районах, – поделился бедой Николай Викторович.

Фото из паблика "Охота и рыбалка в Тюмени"

Два года назад тюменец уже обращался в «Комсомолку» с подобной проблемой, но тогда прием заявок стартовал 9 января, а к 20 числу разрешения уже закончились. Теперь и вовсе за три дня путевки расхватали.

– Товарищ подал заявление на три дня позднее меня, ему на те же районы одобрили все сполна, хотя с начала распределения прошло всего семь дней. То есть отказавшихся после 15 дней еще не было. Кроме этого сайт департамента в течение примерно недели не работал и дозвониться до сотрудников было невозможно. Пытался лично дважды обратиться, сказали до 28 февраля в связи с карантином приема не будет. Да еще в этом году, как я понял, сократили квоты на общедоступные места охотпользования в связи с их сокращением до 20 процентов от общей территории, – перечислил причины своего расстройства охотник.

Впрочем, он не осуждает новые подходы к охотпользованию, но высказал критику, задал вопросы, а где-то даже предложил пути решения.

Дело в том, что часто частники претендуют на места охоты крупных зверей, а им достаются места с водоемами, где обитают утки и гуси. Там на них никто не охотится, потому что, к примеру, выслеживают лося. В то время как общедоступных мест для охоты уток и гусей остается крайне мало. А может в том и причина, что не хватает квот охотникам?

Еще Николай Селезнев хотел бы знать, учитывается ли при распределении квот факт гнездовий и миграции уток и гусей? Тут один вопрос цепляется за другой…

По словам Николая Викторовича, пока птица летит с севера на юг, в наших краях стая задерживается на несколько дней. При том не факт, что эти дни окажутся теми самыми для охотников. А вот у соседей! В соседних регионах при этом, где гнездится птица, на нее можно сколько угодно охотиться. Ну и где логика?!

– Позвонил в курганский департамент, пообещали на осень выдать путевки в шелеповскую зону (граничит по Черному озеру с Армизонским районом). У них в эту зону без ограничений. А у нас лимит по гусю в три дня выбрали, – пояснил собеседник «Комсомолки».

– Новые подходы к охотпользованию – дело скорее хорошее, если все делать объективно, с научными обоснованиями, доводами мониторинга гнездовья и миграции птицы, что должно быть изложено в научных статьях или сухой статистике для понимания охотниками. Распределять путевки тоже можно по-разному. С моей точки зрения, если департамент проведет разъяснительные мероприятия, то и возмущающихся любителей охоты станет немного меньше, – считает Николай Викторович.

Николай Селезнев говорит: когда заполняешь на Госуслугах заявку, можно поставить галочку напротив нескольких пунктов – заявиться на охоту на гуся, утку, лося, медведя, косулю. Так одному охотнику придет разрешение на несколько видов охоты, а выслеживать он будет, к примеру, только косулю. И даже если наткнется на птицу, вряд ли будет ее стрелять. Банально, снаряжение у охотника не то с собой. Вот и несправедливость: то время как один охотник бросидт по лесу с полным набором разрешений, другой сидит дома, получив запрет на охоту.

– А если говорить про охоту на гуся, это отдельная философия охоты. Одно чучело гуся стоит от 1 000 рублей. Плюс засидка, хорошие духовые манки и другие атрибуты охоты. Я посчитал свое снаряжение и сильно удивился – более 100 000 рублей. Но путевку я не получил, потому что квоты уже раздали. Возникает вопрос об объективности распределения этих квот. Если охотник не охотится на гуся, но гусь есть в предлагаемом списке объектов охоты, естественно, любой здравомыслящий поставит галочку – вдруг налетит. Поэтому почему бы не сделать градацию разрешений на утку и на гусинообразных с отдельной оплатой. И казне прибыль и больше счастливых охотников, – считает Николай Викторович.

Сегодня охотники подают заявки на Госуслугах, однако единой площадки, где можно отследить процедуру распределения квот на охоту у тюменского Госохотдепартамента нет, охотникам сообщают результат в личный кабинет. Непрозрачность процедуры рождает сомнения в справедливости распределения путевок на охоту.

– В Курганской области по некоторым районам также не хватает квот на охоту гуся и утки, поэтому они устраивают жеребьевки. А у нас – кто раньше встал или ближе к департаменту (предположение), тот и на охоту поедет, – иронизирует Николай Селезнев.

Заданные охотником вопросы редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» направила в ведомственный департамент, ответ ожидается.

Фото из паблика "Охота и рыбалка в Тюмени"

ОФИЦИАЛЬНО

В группе «Охота и рыбалка в Тюмени» в социальной сети «ВКонтакте» дается ответ на самый популярный вопрос охотников: как определяются квоты в закрепленных охотничьих угодьях?

– Квоты в отношении лимитированных видов устанавливаются охотустройством, в соответствии с которым охотпользователи обязаны рассчитать нормы пропускной способности. Эти нормы у каждого охотугодия свои и зависят от категорий угодий, видов, обитающих на этой территории и тому подобное. Полученные сведения поступают в департамент, на их основании выдаются разрешения, – рассказывает паблик охотникам.

По их словам, руководитель Госохотдепартамента Василий Щепелин пояснил, на практике доказано, что у охотпользователей намного эффективнее развиваются охотничьи хозяйства, численность зверя растет кратно, снижается браконьерство, территории охраняются егерскими группами, а не тремя инспекторами на один район.

Заметим, что этот ответ вызвал резонанс среди охотников и очень бурные обсуждения.