Благоустройство городской среды, проведение массовых мероприятий в Тюменской области в эпоху ковида, строительство новых спортивных и культурных вопросов – на эти и другие вопросы сегодня, 16 февраля, в прямом эфире «Инстаграма» ответил губернатор региона Александр Моор. Встреча состоялась в онлайн-формате с руководителем департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной.Город-миллионникС каждым годом население Тюмени растет как на дрожжах. Если в 2009 году нас было всего 600 тысяч человек, то в 2020 – уже 820. Такими темпами миллионником Тюмень может стать через несколько лет, а не в 2040 году, как первоначально было определено в генеральном плане развития города.- В Генплане мы закладывали всю инфраструктуру, которую нужно было создать до 2040 года, но рост численности населения происходит быстрее, чем мы ожидали. Это накладывает ещё бОльшую ответственность, ведь рост не должен снижать уровень комфорта проживания и качества жизни, - говорит Александр Моор, отвечая на вопрос Дарьи Кислицыной.По его словам, то, что население Тюменской области растет – подтверждение того, что регион на правильном пути.- Есть перспектива, что мы станем миллионником, хотя специально туда не стремимся. Если говорить о планах на ближайшие пять лет, то мы понимаем, сколько и чего нужно построить, на каких территориях будет развиваться жилищное строительство, сколько построить школ, детсадов и поликлиник. Конечно, пандемия внесла свои коррективы в планы, но, надеюсь, мы с ней справимся, и экономика вернется в прежнее русло.Губернатор напомнил, что за несколько лет на благоустройство территорий Тюменской области было потрачено более 5 млрд рублей. Деньги тратили на реконструкцию дворов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и муниципалитетах, ремонтировали дороги.- А ещё в Тюмени переделали проект экопарка «Затюменского», который сейчас является местом паломничества для любителей активного отдыха. Летом люди катаются на лыжах, а летом – на роликах, - рассказал губернатор.Диалог с населениемПо мнению Александра Моора, сегодня при создании какого-то нового проекта важен прямой диалог с населением.- Я даже не представляю, как можно делать по-другому. Часто это - бурные обсуждения: кому-то нужны спортивные площадки, кому-то – культурные учреждения. И, пока мы не придем к конценсусу, проекта не будет. Уже потом, во время реализации проекта, жители сами следят за качеством проведения работ.То же самое касается больших проектов. Учитывая то, что в них вливаются большие деньги, необходимо, чтобы они тратились эффективно. Самое важное – провести мозговой штурм, чтобы во время выполнения работ получился тот объект, который нравится жителям.- В диалоге нужно использовать все форматы и вовлекать в них всех жителей. Молодежь – в онлайн, старшее поколение – при личном обсуждении. Хотя сегодня интернет позволяет обсуждать большие проекты через социальные сети, - заметил Моор.Пешеходы VS водителиПо мнению губернатора, сегодня дорожная инфраструктура в Тюменской области «немного отстает», даже несмотря на вливание огромных инвестиций.- Если мы говорим о водителях и пешеходах, то должен быть баланс. Мы строим как развязки, так и велодорожки, общая протяженность которых сегодня составляет 64 километра. Пока они не все связаны между собой, но со временем соединим их воедино. У нас есть план, есть необходимая документация.Тем не менее, в приоритете – пешеходы. По словам Моора, в регионе реализуется программа по строительству тротуаров, особенно там, где много проходит людей: у магазинов, остановок и в частном секторе.- Особое внимание мы уделяем пониженным бордюрам, чтобы и мамам с колясками, и велосипедистам было удобно передвигаться. То же самое касается наземных и подземных пешеходных переходов. Да, это дорогостоящие объекты, но безопасность – превыше всего, - заключил Моор.Несмотря на то, что Тюменская область – на передовых позициях среди развития инфраструктуры, она перенимает опыт и у других регионов.- Мы смотрим все практики, которые существуют, и обмениваемся ими, - отмечает губернатор. - У каждого региона есть особая изюминка, которая может пригодиться. Высматриваем самые лучшие – и внедряем их у себя. Со своей стороны мы готовы делиться успешными кейсами - у нас нет секретов, мы готовы обо всем рассказать.Офлайн-жизньСостоятся ли какие-то крупные мероприятия в Тюменской области в 2021 году – пока сказать сложно. По словам Александра Моора, в регионе достаточно жестко придерживаются всех «противоковидных» ограничений, и их отмена будет постепенной.- Динамика снижения заболеваемости коронавирусом не должна расслаблять, - отмечает губернатор. – Пока большое количество людей не привьется, говорить о проведении крупных мероприятиях не приходится. Конечно, мы все соскучились по культурным массовым мероприятиям, тем более в этом году Тюмени исполнится 435 лет. Хотелось провести праздник на большом количестве площадок, но загадывать пока сложно.Напоследок Александр Моор поведал о том, где черпает силы для дальнейшей работы.- Я – коренной тюменец, на моих глазах город менялся. Место, где я восстанавливаю силы – это школа, в которой я учился. Я люблю Гилевскую рощу, парк «Затюменский» - это те места, где я получаю позитивные эмоции от того, что родной город становится все краше. Радует, что мы все приложили к этому руку, - подытожил губернатор.Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», «Регионы о главном» - это прямые эфиры в «Инстаграме» с губернаторами российских регионов. Проект направлен на освещение самых актуальных тем. Во время беседы гости получают вопросы от модератора, СМИ и жителей региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТюменские строители перевыполнили план по вводу жильяВ Тюменской области ввели в эксплуатацию более полутора миллионов квадратов жилья в 2020 году. На 2021 год плановый показатель для региона определен в 1 миллион 560 тысяч квадратных метров (подробнее)В Тюменской области отремонтируют более 120 километров дорог в 2021 годуВ Тюменской области в 2021 году обновят 127,51 километра дорог. Таким образом, объемы дорожного ремонта сохранятся на уровне прошлого года (подробнее)