Спецоперация «Лёд», версия-2021: горячие гонки в сибирский мороз

В 2021 году спецоперация "Лёд" прошла на озеро Алебашево Фото: Ирина Ромашкина

«Спецоперация «Лёд» – 2021» состоялась на льду озеро Алебашево в День защитника Отечества. Сегодня, 23 февраля, здесь собрались лучшие водители полиции, МЧС, УФСИН и самые крутые автогонщики Урала.

Несмотря на морозную погоду спецоперация "Лёд" собрала немало уральских гонщиков Фото: Ирина Ромашкина

На термометре с утра 35 градусов мороза, а здесь, на Алебашевском озере, стартовали заезды участников, на льду жарко – дрифтуют гонщики. Многие с нетерпением ждали традиционного зимнего мероприятия, которое организуют на льду, чтобы вдоволь погонять по трассам.

Участники состязаний заверили?\: лёд отличный! Фото: Ирина Ромашкина

На трассах они гоняют, а на стоянках можно даже познакомиться с этими "бойцами" поближе Фото: Ирина Ромашкина

Пока одни греются в машинах, другие охлаждают движок... Фото: Ирина Ромашкина

Спасатели МЧС объезжали периметр соревнований, чтобы удостовериться в безопасности мероприятий Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня на мероприятии заметно мало болельщиков, можно сказать, что их почти нет. Эту же особенность отметила начальник отделения пропаганды областного УГИБДД подполковник Анжела Борисова.

– Первое отличие – у нас сегодня не массовое мероприятие. Мы не звали зрителей, и видно, что народу совсем мало. Но зрелищности от этого не убавилось. Ездят спортсмены-автогонщики (трековики) в двух классах, ездят в двух классах спортсмены-дрифтеры и также в двух классах (полный и передний привод) ездят полицейские, МЧС и УФСИН. Первый год принимают участие команда тюменского отделения ДОСААФ России, в их команде титулованный автогонщик… – заинтриговала Борисова.

Она также напомнила, что первые два состязания по зимним гонкам проходили именно на озере Алебашево, а позднее соревнования «переехали» на набережную реки Туры. Анжела Борисова пояснила, сегодня на ледяных трассах гоняют 15 команд. Среди участников 30 сотрудников полиции и около 20 автогонщиков. Полуфиналы «ТРЕК» в зачетных группах А-1600 и Д2–2500 «Волга» стартовали в обед.

На мероприятии демонстрировали спецтехнику Фото: Ирина Ромашкина

Бойцы "Барса" постреляли холостыми из автоматов "Калашникова" Фото: Ирина Ромашкина

И хотя зрителей было немного, их всё же ждали. Как обычно, на этом мероприятии позаботились о том, чтобы поклонники гонок могли погреться в двух автобусах или в палатках, также на территории развернуты полевые кухни, можно согреться горячим чаем.

Полевая кухня ждет гостей Фото: Ирина Ромашкина

Полевая кухня стояла в нескольких местах, далеко ходить за горячим чаем не приходилось Фото: Ирина Ромашкина

На открытии выступали курсанты ТВВИКУ, это всегда зрелищное мероприятие. Но и после открытия прозвучал залп автоматов. Оказалось, что для участников состязаний показательные выступления устроили также бойцы военно-патриотического клуба «Барс». Его руководитель Олег Денисов пояснил, что ребята демонстрировали элементы подготовки тактико-циклической стрельбы.

Дополним: параллельно здесь же тюменский военный комиссариат проводил мероприятие «Студенческий прорыв». Командам по три человека пришлось побороться в первенстве на картинге, на лыжах и даже в викторине, посвященной Дню защитника Отечества.

Рядом проводилось проводил мероприятие «Студенческий прорыв» Фото: Ирина Ромашкина

Участники попробовали себя не только на треке, но и в знании истории Фото: Ирина Ромашкина

Напомним, спецоперация «Лёд» – традиционное соревнование, которое ежегодно собирает множество зрителей. Для примера: год назад, 23 февраля 2020-го, когда соревнования проходили на набережной Туры, зрелище наблюдали около 25 тысяч зрителей.