МЧС напомнило тюменцам о том, как рыбачить на льду безопасно
Фото: Ольга Крыльцова
Выходные дни – время, когда горожане посвящают себя любимому делу. Так, на водоемах в праздничные дни всегда много рыбаков. Именно в это время в регионе стартовал очередной этап профилактической акции «Безопасный лед».
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам объезжают реки и озера – места сбора рыбаков – и проводят профилактические беседы. Они рассказывают о том, как безопасно выходить на лед водных объектов.
По словам начальника Центра ГИМС Сергея Каплина, рейды и патрулирования на водоемах региона проходят регулярно, с рыбаками и любителями активного отдыха беседуют спасатели. Рассказывают, что уже сейчас необходимо готовиться к весеннему периоду.
– Рекомендуем рыболовам не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами на одном месте, не располагаться возле промоин, по возможности запастись «спасалками», веревкой и спасжилетом, – говорит Сергей Каплин.