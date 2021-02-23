МЧС напомнило тюменцам о том, как рыбачить на льду безопасно Фото: Ольга Крыльцова

Выходные дни – время, когда горожане посвящают себя любимому делу. Так, на водоемах в праздничные дни всегда много рыбаков. Именно в это время в регионе стартовал очередной этап профилактической акции «Безопасный лед».

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам объезжают реки и озера – места сбора рыбаков – и проводят профилактические беседы. Они рассказывают о том, как безопасно выходить на лед водных объектов.

По словам начальника Центра ГИМС Сергея Каплина, рейды и патрулирования на водоемах региона проходят регулярно, с рыбаками и любителями активного отдыха беседуют спасатели. Рассказывают, что уже сейчас необходимо готовиться к весеннему периоду.

– Рекомендуем рыболовам не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами на одном месте, не располагаться возле промоин, по возможности запастись «спасалками», веревкой и спасжилетом, – говорит Сергей Каплин.