Солисты театра танца «Эхо гор» Дворца национальных культур «Строитель» присоединились к флешмобу #Нашизащитники, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества. В социальных сетях ребята публикуют видеопоздравления, в которых желают россиянам мирного неба над головой.– Я хочу поздравить всех с Днем воинской славы России, с Днем защитника Отечества! Как врач и военнообязанный специалист, хочу пожелать мирного неба, счастья, здоровья, благополучия вашим семьям! Желаю, чтобы нам никогда не пришлось браться за оружие. Я верю в наших мужчин, защитников, нашу армию. Пусть у всех у нас будет просто замечательно! – поздравила тюменцев солистка «Эха» врач Ирина Кудрявцева.К «коллеге по цеху» присоединились и самые младшие участники театра танца. Ребятишки поздравили всех с Днем защитника Отечества.– Тимур, ты, когда вырастешь, будешь мне помогать Родину защищать! – говорит юная певица.Кроме того, артисты и творческие коллективы ДНК «Строитель» присоединились к акции «Помним своих героев». В группе дворца в соцсети «ВКонтакте» опубликованы несколько биографий и историй о подвигах ветеранов. Это бесценные кадры хроники военных лет, фото из семейных черно-белых альбомов.