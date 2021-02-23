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Общество

Творческие коллективы ДНК «Строитель» присоединились к акции «Помним своих героев»

Рассказываем, как проходит в Тюмени День защитника Отечества
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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