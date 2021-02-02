С 8 по 12 февраля в Тюмени пройдет квест – «Водные игры», в ходе которого участникам предстоит посетить известные источники города. Поучаствовать можно совершенно бесплатно! Вход на источники для выполнения полученных заданий тоже свободный.Поучаствовать в квесте могут команды от 3 до 5 человек. Друзья, семья, коллеги - не имеет значения, кто в составе, каждый из участников, кто займет с 1 по 3 места, получит призы, и абсолютно все игроки квеста - подарок от партнера.Несмотря на то, что квест запланирован на будние дни, пройти его получится даже самым занятым. Задания рассчитаны не на скорость, оценка будет проводиться по балльной системе.Сбор заявок уже стартовал! Узнать подробности, заполнить заявку и подтвердить участие можно по этой ссылке прямо сейчас.Организатор квестаПроект Visit Tyumen - самые интересные события города и области, лучшие туристические направления региона, культурный отдых и развлечения.Партнеры квестаТермальный курорт «ЛетоЛето»В составе курорта самый большой СПА-комплекс на Урале и в Западной Сибири. Морской бассейн с гидромассажем и пул-баром, жаркие сауны и бани, джакузи, горячий минеральный источник и разнообразные зоны отдыха.Вас ждет релакс, оздоровление и тотальная перезагрузка.Горячий источник «Тюменский»Современная комфортная база для индивидуального и семейного отдыха и оздоровления, на обширной территории которой, вы можете интересно, весело и с пользой провести свободное время. Главное преимущества комплекса – уникальная минеральная вода, которая заряжает энергией, здоровьем и мгновенно омолаживает организм.Горячий источник «Волна»Термальный бассейн под открытым небом, джакузи, гидромассажные пушки, сауны, хаммам, ледяная комната, соляная пещера — все это входит в стоимость билета.База отдыха «Верхний Бор»Здесь отдыхают не только тюменцы, о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в горячих источниках знают жители Екатеринбурга, Кургана, Челябинска, Новосибирска и многих других городов.Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое. Здесь Вы сможете отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни.