Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 17 февраля 2021 года: больше 30 тысяч заболевших

В Тюменской области больше 30 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 110 и составило 30 248 человек.

Всего зараженных: 30 248.

Количество смертей: 266.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 96 человек выздоровели (за весь период – 28 389), 14 детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 234 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 076 находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончался мужчина, 58 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 266 пациентов с ковидом.

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровели 3 607 036 человек.