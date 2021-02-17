Тюменские охотники обратились к Госохотдепартаменту через «Комсомолку»

Тюменский охотник этой весной остался без квоты на охоту. Есть вопросы и предложения к областному Госохотдепартаменту

Квоты на охоту – ежегодный, а то и ежесезонный камень преткновения охотников Тюменской области. Для обывателя, далекого от выслеживания в чаще дичи, охота – это блажь, без которой вполне можно обойтись. А если посмотреть с другой стороны: вы только представьте, скажем, интернет раздавали бы по квотам и только ограниченному количеству людей. И вроде бы не умрем, но как много увлекательного мы находим в Сети. Вот и охотники чтят свое увлечение, считают охоту философским хобби. С таким пояснением к журналисту «Комсомольской правды» – Тюмень» обратился охотник со стажем Николай Селезнев.

Обозначим, что наш собеседник любит охотиться на гусей и уток, притом есть их не очень любит. Но пострелять охота…

– Нет ничего приятнее для охотника как сборы на охоту: почистить после зимы ружье, проверить чучела уток, гусей, работу манка, обсудить с друзьями моменты поездки и получения путевки. Все это приносит положительные эмоции, что мы и ждем от процесса охоты. Но вот проблема получения путевок – как ложка дегтя. 11 января началось распределение желанных разрешений, а 13 января закончились квоты на гуся в Армизонском и Бердюжском районах, – поделился бедой Николай Викторович.

Фото из паблика "Охота и рыбалка в Тюмени"

Два года назад тюменец уже обращался в «Комсомолку» с подобной проблемой, но тогда прием заявок стартовал 9 января, а к 20 числу разрешения уже закончились. Теперь и вовсе за три дня путевки расхватали.

– Товарищ подал заявление на три дня позднее меня, ему на те же районы одобрили все сполна, хотя с начала распределения прошло всего семь дней. То есть отказавшихся после 15 дней еще не было. Кроме этого сайт департамента в течение примерно недели не работал и дозвониться до сотрудников было невозможно. Пытался лично дважды обратиться, сказали: до 28 февраля в связи с карантином приема не будет. Да еще в этом году, как я понял, сократили квоты на общедоступные места охотпользования в связи с их сокращением до 20 процентов от общей территории, – перечислил причины своего расстройства охотник.

Впрочем, он не осуждает новые подходы к охотпользованию, но высказал критику, задал вопросы, а где-то даже предложил пути решения.

Дело в том, что часто частники претендуют на места охоты на крупных зверей, а им достаются места с водоемами, где обитают утки и гуси. Там на них никто не охотится, потому что, к примеру, выслеживают лося. В то время как общедоступных мест для охоты уток и гусей остается крайне мало. А может, в том и причина, что не хватает квот охотникам?

Еще Николай Селезнев хотел бы знать, учитывается ли при распределении квот факт гнездовий и миграции уток и гусей? Тут один вопрос цепляется за другой…

По словам Николая Викторовича, пока птица летит с севера на юг, в наших краях стая задерживается на несколько дней. Притом не факт, что эти дни окажутся теми самыми для охотников. А вот у соседей! В соседних регионах, где гнездится птица, на нее можно сколько угодно охотиться. Ну и где логика?!

– Позвонил в курганский департамент, пообещали на осень выдать путевки в шелеповскую зону (граничит по Черному озеру с Армизонским районом). У них в эту зону без ограничений. А у нас лимит по гусю в три дня выбрали, – пояснил собеседник «Комсомолки».

– Новые подходы к охотпользованию – дело скорее хорошее, если всё делать объективно, с научными обоснованиями, доводами мониторинга гнездовья и миграции птицы, что должно быть изложено в научных статьях или сухой статистике для понимания охотниками. Распределять путевки тоже можно по-разному. С моей точки зрения, если департа