В День всех влюбленных сотрудники Тобольского мусоросортировочного завода во время разбора мусора обнаружили страшную находку: мертвого малыша. Они сразу вызвали полицейских. Теперь, спустя два дня, выяснилось, что ребенка лишили жизни, так как родился он живым. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».– 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте обнаружено тело младенца. Эксперты установили, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.Специалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Сейчас оперативники пытаются установить обстоятельства и причины произошедшего, а также найти мать младенца. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи обращаются к возможным очевидцам произошедшего с просьбой обратиться в органы внутренних дел по телефону 8 (3456) 25-23-70.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Тобольске на мусорном заводе найдено тело ребенкаСледователи начали проверку (подробнее)