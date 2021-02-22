Врач-инфекционист рассказал тюменцам, можно ли носить маску вместо шарфа в мороз и нужен ли этот аксессуар на улице. Во время низких температур на улице многие тюменцы надевают защитную медицинскую маску на лицо, используя ее вместо шарфа. Этот аксессуар всегда с собой и защищает лицо от ветра.Однако врач-инфекционист Виктор Павлов рассказал, что в холода надевать маску на улице нежелательно.– Во-первых, в этом нет никакой необходимости, так как на улице люди и так стараются соблюдать социальную дистанцию. Во-вторых, никакого согревающего эффекта она не создает, а от теплого дыхания и разговоров моментально намокает, леденеет и охлаждается. Всё это отрицательно влияет и на дыхательную систему, и на кожу лица. Мокрую маску нужно как можно быстрее снять и выбросить либо убрать в карман и дома постирать, высушить, прогладить, – говорит врач.К тому же, если маска тканевая и промокла на улице, уже не будет смысла надевать ее в помещении или в транспорте: она перестанет защищать от вирусов и инфекций.