От имени Forbes.Congress приглашаем Вас принять участие в «Форуме благотворителей и меценатов России», который состоится 2 марта 2021 года в отеле «Марриотт Ройал Автора».История благотворительности и добровольчества в современной России насчитывает уже три десятка лет. Начинали в 91-м с нуля, со спонтанной адресной помощи нуждающимся, а к началу 2020 года построили системно функционирующую инфраструктуру благотворительности с внушительным набором элементов. За прошедшие годы она несколько раз проверялась на прочность. Мировой кризис 2008 года ее не сломал, в том числе и потому, что на тот момент инфраструктура была простенькой, то есть по большому счету ломать было нечего, да и кризис был V-образный – мгновенно упали, но быстро встали и озаботились созданием системы. Вторая проверка началась в 2014 году и растянулась по меньшей мере на три года. По факту выяснилось, что это было время интенсивного строительства в секторе. В профессиональной среде сформировался целевой запрос на инфраструктуру для поддержки и долгосрочного устойчивого развития сектора НКО. И она постепенно начала выходить на уровень системы, способной задавать тренды, а не просто отвечать текущим потребностям некоммерческого сектора. Очередной момент истины наступил неожиданно и с той стороны, с которой никто не ждал. Обрушившаяся в марте 2020 года на Россию пандемия коронавируса заставляет действовать быстро и в обстоятельствах неопределенности. Как работает инфраструктура благотворительности в период пандемии COVID-19, в чем проявляются ее сильные и слабые стороны, что нужно совершенствовать – об этом и пойдет речь на конференции.Сессии форума• Пленарная сессия. «Выдержала ли инфраструктура благотворительности испытание пандемией?».• Особые мнения. «Какая инфраструктура благотворительности нам нужна?».• Сессия. «Корпоративная благотворительность – много не бывает».• Сессия. «НКО в мегаполисе: позиционирование в пространстве местных сообществ и властных институтов».• Сессия. «Инновации, новые цифровые проекты и инициативы в благотворительности, сгенерированные во время пандемии и ограничений».• Сессия. «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь: личные истории самообразования в благотворительности».• Сессия. «Наступило ли время смены парадигмы в связке «Донор – НКО».• Сессия. «Антикризисный менеджмент в благотворительной сфере» (Управление благотворительным фондом в кризис).• Сессия. «Ландшафт российской благотворительности в зеркале рейтингов».• Сессия. «Образы благотворительности в современном искусстве».Среди спикеров:Эльвира Алейниченко;Митя Алешковский, председатель совета, благотворительный фонд «Нужна помощь»;Елена Альшанская, директор, благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;Лев Амбиндер, президент, «Русфонд»; член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;Татьяна Апатова, исполнительный директор, БФ «Правмир»;Александра Бабкина, директор социальных проектов, Mail.Ru Group;Дарья Байбакова, директор московского филиала, «Ночлежка»;Мария Баландина, управляющий директор, фонд «Друзья»;Евгения Белотелова, управляющий партнер, Philin;Алексей Белянин, старший научный сотрудник, Международная лаборатория экспериментальной и поведенческой экономики;Елена Береговая, директор, благотворительный фонд «Образ жизни»;Юлия Богданова, старший менеджер КСО, KPMG;Юлия Варшавская, главный редактор, Forbes Life и Forbes Woman;Люси Виноград, лидер, платформа Better;Александр Вихров, меценат, учредитель, фонд гуманитарных инициатив «Для мира и блага»;Наталья Гончар, начальник департамента корпоративных отношений, «Сахалин Энерджи»;Дмитрий Гришанков, генеральный директор, рейтинговое агентство RАЕХ;Юлия Данилова, главный редактор, портал «Милосердие.ру»;Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд», благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»;Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы;Ирина Жукова, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам, «Филипп Моррис Сэйлз энд Маркетинг»;Наталья Каминарская, директор, «Благосфера»;Анастасия Кафланова, директор, Фонд борьбы с лейкемией;Екатерина Клочкова, врач, физический терапевт, директор, АНО «Физическая реабилитация»;Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора, ассоциация менеджеров; член Общественной палаты г. Москвы;Алексей Козлов, член правления, «СИБУР Холдинг»;Елена Кохановская, директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью, группа МТС;Роман Карманов, первый заместитель генерального директора, ИД «Комсомольская правда»;Оксана Косаченко, президент, благотворительный фонд «Система»;Никита Кукушкин, актер театра, «Гоголь-центр»;Анастасия Ложкина, ментор по фандрайзингу, сооснователь «Клуба фандрайзеров»; создатель телеграм-канала «Лайфхаки фандрайзинга»;Юлия Мазанова, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и коммуникациям, «Металлоинвест»;Рамазан Меджидов, генеральный директор, основатель, Международная благотворительная платформа Tooba;Екатерина Милова, директор, фонд борьбы с инсультом «ОРБИ»;Марина Михайлова, директор, архангельский центр социальных технологий «Гарант»;Мария Морозова, генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко;Фатима Мухомеджан, директор, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»;Юлия Назарова, президент, БФ «Фонд продовольствия Русь»;Дмитрий Озерков, заведующий отделом современного искусства, Государственный Эрмитаж;Елизавета Олескина, директор, благотворительный фонд «Старость в радость»;Оксана Орачева, генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира Потанина;Наталья Полякова, исполнительный директор, благотворительный фонд «Абсолют-Помощь», благотворительный фонд Александра Светакова «Свет»;Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, «Северсталь»;Анастасия Приказчикова, генеральный директор, благотворительный фонд «Подарок ангелу»;Ирина Прохорова, главный редактор, издательство «Новое литературное обозрение»; соучредитель, Благотворительный фонд Михаила Прохорова;Глеб Прозоров, исполнительный директор, Forbes;Оксана Разумова, председатель правления, фонд «Друзья»;Алексей Сиднев, управляющий группы компаний, генеральный директор, Senior Group;Кира Смирнова, исполнительный директор, благотворительное собрание «Все вместе»;Игорь Соболев, советник генерального директора, Фонд президентских грантов;Анна Сошинская, президент, благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее»; руководитель отдела корпоративной социальной ответственности, Amway;Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ, «Норникель»;Анастасия Тимошина, вице-президент по корпоративным отношениям и член совета директоров, Mars Petcare в России;Елена Тополева, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Общественная палата РФ; директор, АСИ;Илья Типунин, генеральный директор, Фонд Андрея Мельниченко;Илья Фоминцев, исполнительный директор, фонд медицинских решений «Не напрасно»;Ксения Франк, председатель наблюдательного совета, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко;Юлия Ходорова, руководитель группы исследований, благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»;Елена Чернышкова, директор, Центр исследования филантропии и социальных программ бизнеса УрФУ;Мария Черток, директор, благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»;Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию, «Вымпелком»;Арина Шарапова, заместитель председателя, Общественная палата Москвы;Вера Шенгелия, заместитель директора, благотворительный фонд «Жизненный путь».