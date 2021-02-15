Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 16 февраля 2021 года: заболеваемость уменьшается

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом уменьшается. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 110 и составило 30 138 человек.

Всего зараженных: 30 138.

Количество смертей: 265.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки 94 человека выздоровели (за весь период – 28293), девять детей заболели (из общего числа заболевших), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 8 386 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 265 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 14 207 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 394 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 13 935 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 086 090 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 520 летальных исходов, выздоровели 3 607 036 человек.