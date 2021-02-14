Зимняя семейная эстафета состоялась в Тюмени

В зимней семейной эстафете сформированы команды по три человека – папа, мама и ребенок от шести до 12 лет Фото: Ирина Ромашкина

Более 100 семейных команд приняли участие в турнирах и веселых стартах на зимней семейной эстафете Тюмени, которая была приурочена к областному Дню снега сегодня, 14 февраля.

Областной День снега – традиционное ежегодное мероприятие, праздник отмечают во всем мире. В Тюмени массовые старты должны были пройти в конце января, но из-за морозов мероприятия было решено перенести и дождаться более благоприятных погодных условий. К счастью спортивных семей, в эти выходные небесная канцелярия подарила теплую погоду – настало самое подходящее время для увлекательных зимних развлечений.

В Тюмени отпраздновали областной День снега Фото: Ирина Ромашкина

Спорторганизатор Владимир Берсенёв пояснил, что на лыжной базе спортивной школы № 2 (экопарк Затюменский) сегодня проходят два мероприятия, посвященных областному Дню снега. В полосе препятствий разыграли два комплекта наград, в состязании принимают участие дети от четырех до восьми лет в двух возрастных группах. А в зимней семейной эстафете сформированы команды по три человека – папа, мама и ребенок от шести до 12 лет.

День снега оказался спортивным и теплым Фото: Ирина Ромашкина

Для команд подготовлено восемь дорожек. На каждой команду ждет препятствие. Добежать с ребенком на ватрушке до одной точки, затем вернуться и снова вперед, навстречу победе. В конце пути семейству надо продемонстрировать меткость, а после – наутек к месту старта! В такой эстафете поучаствовало более 100 команд. В этом состязании итоги подводят про трем возрастным группам – 6 – 8 лет, 9 – 10 лет и 11 – 12 лет.

Для команд было подготовлено восемь дорожек с препятствиями Фото: Ирина Ромашкина

Пока семьи ждали своего старта или результатов, маленьких спортсменов развлекали аниматоры. Например, здесь можно было сразиться один на один в хоккее с мячом!

Снеговики учили ребят играть в хоккей со снежками Фото: Ирина Ромашкина

За возможностью запульнуть снежный ком даже очередь выстроилась.

Маленьких спортсменов ждало множество зимних развлечений Фото: Ирина Ромашкина

Гонять можно не только шайбу, и не только клюшкой! Фото: Ирина Ромашкина

На еще одних стартах дети преодолевают полосу препятствий, а родителям остается болеть за своих атлетов. А в забаве «Снегопадный тир» ребятки пробуют попасть в корзину снеговиков снежком-мячиком.

В Тюмени отпраздновали областной День снега Фото: Ирина Ромашкина

Дополним, спортивные состязания, приуроченные к областному Дню снега, прошли в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

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