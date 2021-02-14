Соскучились по масс-стартам: тюменские семьи отметили День снега

Всероссийский День снега отпраздновали в Тюмени по-спортивному Фото: Ирина Ромашкина

Около 300 тюменцев стали участниками спортивно-массовых мероприятий, которые состоялись сегодня, 14 февраля, на лыжной базе спортивной школы № 2 (ул. Барнаульская, 17/1). Игры снеговиков, хоккей со снежком, лыжная гонка ждали спортсменов на празднике Всероссийский день снега в Тюмени.

Областной День снега стал семейным праздником для тюменцев Фото: Ирина Ромашкина

Одно из самых долгожданных одновременно спортивных и праздничных мероприятий в Тюмени – День снега – ждали еще с конца января, однако сильные морозы заставили организаторов отменить массовые мероприятия. Теперь же, когда с 5 февраля 2021 года был снят ряд ограничительных мер против распространения коронавируса, активные тюменцы с удовольствием откликнулись на приглашение поучаствовать в спортивном мероприятии.

Попробовать себя в "Снегопадном тире" хотят многие Фото: Ирина Ромашкина

Снеговики усложняют задание, но это не пугает юных спортсменов Фото: Ирина Ромашкина

Начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Александр Шатохин отметил, что на лыжной базе спортивной школы № 2 сегодня собралось более 300 воспитанников детских садов – юных спортсменов Тюмени. В полосе препятствий разыграли два комплекта наград в двух возрастных группах, в ней принимают участие дети от четырех до восьми лет.

– Мы все соскучились по физкультурно-массовым мероприятиям, все засиделись дома. Поэтому радостно сегодня наблюдать в рамках нашего традиционного зимнего праздника – областной Дня снега – такое количество людей. Они участвуют в физкультурных активностях, различных семейных стартах, небольших турнирах. Если говорить о статистике, то в эстафетах принимают участие более 300 воспитанников детских садов. Всё это сопровождается отличным настроением, бодростью духа и радостью от полученных призов за участие, – отметил Шатохин. – Так совпало, что сегодня мы отмечаем не только День снега, но и День всех влюбленных. Поэтому особенно приятно наблюдать, что на празднике собрались участники, влюбленные не только в свои половинки, но и влюбленные в спорт.

Кто-то на празднике только осваивает лыжи Фото: Ирина Ромашкина

Кто-то - лыжник со стажем Фото: Ирина Ромашкина

Ну я кто-то - пример для юных спортсменов Фото: Ирина Ромашкина

Семья Сатюковых очень любит спорт, все вместе приучают пятилетнего Ванечку к активному отдыху Фото: Ирина Ромашкина

Семью Сатюковых можно назвать эталонным примером этого праздничного мероприятия. Мама семейства Екатерина Сатюкова рассказала, что болеть за юного спортсмена Ванечку пришли и спортивные родители, и даже бабушка с дедушкой из другого города приехали.

– День снега – хорошее мероприятие на свежем воздухе. Спорт очень важен в жизни детей, приобщаем нашего сына к нему. Ване пять с половиной лет, он бегает на лыжах, как мама и папа, а еще занимается хоккеем, – рассказала тюменка.

Самым спортивным малышам подарили символичные подарки. Такой соболь понравился юным лыжникам Фото: Ирина Ромашкина

И как вам такой подарок? За успех в забеге Ванечке подарили соболя, ребятам пояснили, что этот зверек изображен на гербе Тюменской области и является символом нашего региона.

А пока лыжники-малыши завоевывали свои первые спортивные медали и дипломы, другие участники эстафет не скучали в ожидании. Они участвовали в играх снеговиков: «Снежный брумбол», «Ледяная крепость», «Снегопадный тир» и других. Ну а на память об увлекательном зимнем празднике участники делали фотографии со снеговиками.