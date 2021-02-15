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Общество

Тюменцам рассказали, как получить поддержку на запуск центров по уходу за пожилыми

Специалисты профильных ведомств осветили основные аспекты реализации подобных проектов
Кира Санникова
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