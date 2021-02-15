Тюменцам рассказали, как получить поддержку на запуск центров по уходу за пожилыми

В Тюмени обсудили развитие центров по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста, инвалидами, а также центров помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостью и лицам без определенного места жительства. Прямой эфир прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».В мероприятии приняли участие представители фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», сотрудники Главного управления МЧС региона, специалисты департамент здравоохранения Тюменской области и Роспотребнадзора.Спикеры рассказали, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать бизнес, планирующий реализовать подобный проект в регионе, а также проинформировали о порядке взаимодействия с контролирующими органами. Особое внимание участники уделили вопросам взаимодействия с контролирующими органами для предотвращения нарушений на этапе становления проекта.Представители Инвестиционного агентства Тюменской области рассказали о системе господдержки бизнеса, в том числе социального, к которому относятся центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми. Организатором экспертной встречи выступил центр «Мой бизнес», являющийся ключевым элементом государственной поддержки предпринимательства регионе.Как рассказал его руководитель Дмитрий Утьев, специалисты центра проводят бесплатные консультации для тех, кто желает открыть свое дело, по вопросам финансового планирования, юридическим вопросам и иным аспектам запуска проекта.Помимо этого, центр проводит различные образовательные мероприятия, такие как «Вечерняя школа предпринимателя», «Азбука предпринимателя», позволяющие предпринимателям «прокачать» свои навыки ведения бизнеса.– С прошлого года запущен видеокурс «Начни свое дело. Самозанятые». В его рамках можно получить развернутую информацию о преимуществе перехода на новый налоговый режим, плюсах работы в правовом поле, услышать истории успеха реальных предпринимателей, – отметил Дмитрий Утьев.О поддержке социального предпринимательства, к которому относится бизнес по уходу и присмотру за пожилыми людьми, рассказала Александра Князева, руководитель Центра инноваций социальной сферы, еще одного структурного подразделения фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».– Флагманском проектом здесь выступает «Школа социального предпринимательства», где ученики проходят путь от идеи до реализации готового бизнес-проекта. Выпущено 20 потоков «Школы социального предпринимательства», более 290 проектов, на каждые 30 проектов приходится проект по созданию пансионата для пожилых, – пояснила спикер.Александра Князева отметила, что Центр инноваций социальной сферы оказывает поддержку для социальных предпринимателей, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также физических лиц, планирующих деятельность в социальной сфере.Желающие реализовать подобный проект могут рассчитывать на несколько видов поддержки. Среди них – информационно-консультационная, включающая в себя консультации и помощь в продвижение проектов, реализуемых выпускниками «Школы социального предпринимательства», через ресурсы Инвестиционного агентства и региональных СМИ.– Мы также организуем горизонтальные стажировки для выпускников «Школы» на предприятия схожего вида деятельности и проводим региональный этап всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», – рассказала Александра Князева.Она добавила, что в этом году фондом планируется введение финансовых инструментов государственной поддержки (гранты до 500 тыс. руб.) проработавшим от года и вступившим в перечень социальных предприятий, получивших статус «социальное предприятие». В настоящее время утверждается порядок его предоставления.Своим мнением относительно развития социального бизнеса поделился генеральный директор пансионатов для пожилых «Опека» Алексей Маврин. Он отметил, что рынок подобных услуг в Тюменской области достаточно объемный и при наличии такой существенной поддержки от властей предпринимателям стоит задуматься о реализации проектов социальной направленности.– Количество пожилых людей с каждым днем становится всё больше и больше. Два-три процента от всего населения – это те люди, которые нуждаются в постоянном уходе 24 часа в сутки. Мы оказываем этим людям услуги, без которых они дальше жить не могут, – рассказал Алексей Маврин. – Если говорить о том, как эти услуги продвигать, только рассказывать и показывать, что в старости можно жить по-другому. Мы в «Опеке» придерживаемся философии, что и в старости можно получать наслаждение от того, что ты живешь.В свою очередь начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тюмени управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Николай Черкасов предостерег предпринимателей от распространенных ошибок.Он подчеркнул, что пансионаты и реабилитационные центры – это важный, социально ориентированный бизнес, требующий повышенной ответственности в силу чрезвычайно высокой категории риска.- Речь идет о размещении маломобильной группе людей. В случае чрезвычайной ситуации они не смогут самостоятельно покинуть помещение. Поэтому к таким объектам требования серьезные. Но если изначально сделать все правильно и поддерживать все системы безопасности в работающем режиме, лишних вопросов у надзорных органов не будет, - подчеркнул Николай Черкасов.Он добавил, что в большинстве случаев коттеджи и иные постройки, которые не были изначально ориентированы на размещение граждан пожилого возраста, не подходят для реализации подобных проектов. Лучше сразу проектировать здание как пансионат и закладывать все необходимые системы безопасности и коммуникации.СПРАВКА КПЗаинтересованные граждане могут получить поддержку в центре «Мой бизнес». Его сотрудники центра также предоставляют бесплатные консультации по бизнесу и финансам, чтобы предприниматели могли лучше разбираться в юридических и экономических тонкостях ведения своего дела. Обратиться за помощью можно в офис, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 142 или по телефону: +7 3452 534 000 доб.1093. Вся информация также доступна на официальном сайте Центра: www.iato.ru.