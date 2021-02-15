Никаких носков и бритв! В тренде – цифровые подарки на 23 Февраля

Фото: «Ростелеком»

До главного мужского праздника остается практически одна неделя. Всем, кто не привык откладывать покупку подарков на последний день, предлагаем подборку с учетом интересов и желаний мужчин любого возраста.

Эксперты «Ростелекома» при выборе подарков советуют тюменцам обратить внимание на современные цифровые устройства.

Подарок для любителей смотреть и слушать

Если мужчина предпочитает спокойный отдых и любит смотреть телевизор, позаботьтесь о нем, подарив приставку Wink. Видеосервис Wink объединяет в себе телевидение, онлайн-кинотеатр, развлечения и облачные игры. Из более чем 300 телеканалов каждый обязательно найдет что-то интересное для себя – спорт, кино, музыка, рыбалка, охота, новости. Для любителей хоккея трансляция сезона-2020/21 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), плей-офф НХЛ и финала Кубка Стэнли без рекламы на канале «Матч ТВ».

И за пульт спорить не придется: под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). Еще одна уникальная особенность видеосервиса – возможность ставить эфир на паузу, перематывать и просматривать особо важный эпизод еще и еще раз, смотреть передачи или фильмы из архива.

Подарок для любителей всё держать под контролем

Фото: «Ростелеком»

Отличным подарком будет домашний секьюрити – камера видеонаблюдения. Можно контролировать процесс стройки, машину на стоянке, незваных гостей на дачном участке. Услуга управляется через мобильное приложение: контролировать происходящее можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Если камера фиксирует нестандартный звук или движение в заданной области, то система оповещает пользователя об этом уведомлением на телефон, доступно только хозяину. Камеру легко установить самостоятельно или можно обратиться в «Ростелеком» за бесплатной помощью. И можно будет спокойно проводить время с семьей, а сохранность автомобиля проконтролирует видеокамера.

Настоящим танкистам и геймерам

Фото: «Ростелеком»

Мужчины в душе те же мальчишки, могут полночи просидеть за компьютерными играми. Подарите вашему геймеру домашний Wi-Fi-роутер с использованием технологий искусственного интеллекта. За счет использования современных технологий роутер обеспечивает качественное покрытие и суммарную скорость передачи данных более 2 Гбит/с. Приоритизация игрового трафика в устройстве не создаст неудобств при одновременном доступе к сети других приложений, то есть домашние без интернета не останутся, роутер поддерживает стабильную работу до 16 устройств одновременно.

А вот любителей игры World of Tanks точно обрадует уникальный тариф «Игровой». Главная его особенность – премиум-аккаунт, который абонент получает на время пользования тарифом. А в дополнение, кроме высокоскоростного интернета, танкисты еще получают эксклюзивный советский премиум-танк со слотом в ангаре, обученным на 100% экипажем с «Боевым братством», уникальным камуфляжем и надписью. Кстати, только до 24 февраля у любителей сразиться в танчики есть уникальная возможность протестировать высокие скорости до 500 Мбит/c и преимущества, предлагаемые ТП «Игровой» по специальной цене акции «Тест-драйв Игровой».