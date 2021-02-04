В Тюмени проходит экологическая акция «Спасительная кормушка»

Зима – непростое время для всего животного мира. К счастью, в наших силах помочь пернатым. Журналисты «Комсомольской правды» – Тюмень» при поддержке регионального департамента образования и науки и областного общественного детского движения «ЧИР» организовали экологическую акцию «Спасительная кормушка».

Совместно с партнером – компанией «ЭСАБ – Тюмень» – в течение недели на территориях детских садов города и района журналисты, волонтеры и юные защитники природы развешивали «столовые» для птиц, изготовленные компанией «БРАСТ Фанера Сервис», и наполняли их кормом. Так маленькое доброе дело помогает птицам пережить зимние холода.

Во время акции орнитолог, специалист движения по проектной деятельности Наталья Кискина проводит с детьми познавательную игру. Дошколята с удовольствием рассказывают, какие птицы живут в нашем городе, отвечают на вопросы мини-викторины, а самые активные получают памятные значки от «ЧИРа».

Акция завершится 5 февраля в детском саду № 134, где будут размещены последние кормушки. В торжественном мероприятии поучаствуют все, кто внес свой вклад в проведение этого мероприятия.

Партнер акции – компания ESAB

Фото: компания ESAB

Мировой лидер в области производства оборудования и расходных материалов для сварки и резки. Завод разрабатывает инновационное и признанное во всем мире оборудование и решения с учетом пожеланий заказчиков, опираясь на свой богатый опыт и складывавшиеся годами традиции в области промышленного лидерства.

Компания «БРАСТ Фанера Сервис»

Фото: компания «БРАСТ Фанера Сервис»

Один из крупнейших дистрибьюторов по продаже фанеры в УрФО.