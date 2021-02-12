В Тюмени проходит круглый стол о поддержке инвестпроектов по уходу за гражданами пожилого возраста. Фото - Canva.com.

В Тюмени обсуждают развитие центров по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста, инвалидами, а также центров помощи людям с наркотической и алкогольной зависимостью и лицам без определенного места жительства. Прямой эфир проходит на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В мероприятии принимают участие представители фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области», сотрудники Главного управления МЧС региона, специалисты санитарно-эпидемиологической службы и Роспотребнадзора.

Спикеры рассказывают, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать бизнес, планирующий реализовать подобный проект в регионе, а также информируют о порядке взаимодействия с контролирующими органами. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия с контролирующими органами для предотвращения нарушений на этапе становления проекта.

Представители Инвестиционного агентства Тюменской области рассказывают о системе государственной поддержки бизнеса, в том числе социального, к которому относятся центры по уходу и присмотру за пожилыми людьми. Организатором экспертной встречи выступает центр «Мой бизнес».

Отметим, что губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение региональному правительству повысить уровень прозрачности в работе центров по уходу и присмотру за гражданами пожилого возраста. Подобные учреждения должны отвечать всем требования безопасности, уверен глава региона.