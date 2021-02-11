Какие стрижки и прически в моде в 2021 году? Отвечает тюменский мастер

Яркий и необычный цвет

Каждая девушка мечтает выглядеть с иголочки. Выглядеть стильно и эффектно помогает в том числе и модная прическа. Мы решили спросить у тюменского мастера по волосам, какой цвет волос в 2021 году актуален и какие стрижки сегодня в моде.

Мастер по волосам

Длинные или короткие волосы?

Многие девушки меняют стиль по принципу: длинные – обстричь, кудрявые – выпрямить, короткие – нарастить, прямые – завить. Тем не менее не первый год в трендах каре. Причем оно может быть разной длины, на усмотрение клиента.

- Определенной модной длины нет: каждый выбирает удобный для себя вариант, – говорит Елена. – Хотя чаще всего молодые девушки сегодня остригают свои локоны.

Каре с мелированием

Натуральные или яркие и ненатуральные цвета?

Как ни странно, но в 2021 году в модных тенденциях на одинаковых позициях закрепились натуральные и ненатуральные цвета для окрашивания. В моде – белые блики, пряди и «взрывные» цвета, ведь яркие пряди до сих пор актуальны.

Мастер отмечает, что к необычным оттенкам прибегают не только девушки. Парни зачастую красят верхушку волос. Да и дети нет-нет да и выкрасят волосы в необычный цвет.

– У меня есть такие клиенты. Одной малышке делали розовые прядки с детского садика. Для этого существуют специальные красители, – говорит Елена.

По ее словам, в Тюмени очень мало «качественных» блондинок. Дело в том, что из-за особенностей нашей воды тяжело поддерживать качественный блондинистый оттенок. Чтобы это было по-настоящему красиво, нужно тратить много средств.

– Даже если не краситься в чисто белый, а делать частое мелирование, светлых волос с каждым разом станет больше. Чтобы сохранить выбранный цвет, нужно делать тонирование и необходимые процедуры, – подчеркивает мастер.

Короткая стрижка

Рекомендации по уходу

Для обладательниц средних и длинных волос Елена советует делать маски из масел, чтобы избежать сечки волос. Масло можно немного подогреть и нанести на кончики, а вот в корни втирать не нужно.

– Я сама наношу масло на волосы, заплетаю косички и ложусь спать. Смываю только наутро. После этого мои косы более живые, – поделилась Елена.

Можно использовать питательные и увлажняющие маски, которые продаются в магазинах. Также сейчас очень много информации на просторах интернета.

– Проблема в другом. Сейчас очень много продукции по уходу за волосами и катастрофически отсутствует время. Все хотят иметь красивые, ухоженные шевелюры, но при этом не хотят выделить 15 – 30 свободных минут, – подчеркивает парикмахер. – Уделяйте волосам немного времени и через некоторое время вы увидите результат!