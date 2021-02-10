Когда начинать сеять семена на рассаду в 2021 году? Советы тюменского садовода

Рассада к дачному сезону Фото: Виктория Стеблова

За окном февраль, а это значит, что для многих тюменских огородников вот-вот начнется дачный сезон. И речь сейчас совсем не о поездках на всеми любимые дачи: настало время задуматься о посадке рассады. Садовод-любитель, с многолетним стажем, Елена Черкашина рассказала, когда стоит начинать взращивать семена дома.

Рассада Фото: Виктория Стеблова

По словам садовода, есть благоприятные и неблагоприятные дни для посева семян. Так, подходящие дни в феврале это: 1, 8-9, 12-23,26, 28 февраля.

Однако не все культуры можно сажать рядышком. Рядом с огурцами можно сажать капусту, томаты, горох, фасоль и редьку. А вот салат, шпинат, укроп и картофель не рекомендуется. Рядышком с томатами советуют высадить пекинскую капусту, репчатый лук и спаржу. Фенхель, кольраби, репу и высокорослые, овощные культуры - нужно по возможности отсадить подальше.

Подготовка к лету Фото: Виктория Стеблова

- 12 февраля я буду сеять баклажаны и перцы. Помидоры посею в конце февраля или в начале марта, но не позднее 8го числа, - поделилась Елена.

Помимо этого, любительница огорода объяснила, как лучше ухаживать за рассадой дома. Правила гласят, что поливать рассаду нужно по мере высыхания, и пару раз не мешало бы «подкормить» ее всякими полезностями. Не стоит забывать о том, что почву нужно иногда рыхлить, но делать это стоит предельно аккуратно.

- А еще, рассаду нужно закалять. Как только температура за окном прогреется до +10 градусов, я выношу ее на балкон, - рассказывает Черкашина.

Не стоит забывать о том, что у всех разные условия: выбранный грунт, сорт, освещенность. Не нужно сеять рассаду лишь из-за того, что все соседи это уже сделали.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОРАСТИТЬ СЕМЕНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Для начала необходимо выбрать, в чем вы будете выращивать рассаду. Для этого каждый человек использует удобный для себя инвентарь: деревянные ящики, обрезанные бутылки или коробки из-под сока или молочных продуктов.

Хороший способ прорастить семена - создать парниковый эффект. Для этого нужно накрыть грунт, в который вы их посеяли. Это сделает почву более влажной и теплой.

Рекомендуется увлажнять воздух дома. Если у вас нет специального прибора, то можно набрать обычную банку воды и поставить ее рядом с батареей. А по вечерам желательно включать лампу с дополнительным освещением, так как в это время года темнеет быстрее, чем хотелось бы.

Рассада в домашних условиях Фото: Виктория Стеблова

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