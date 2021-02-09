Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 10 февраля 2021 года: 15 пациентов – на ИВЛ

В Тюменской области 15 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 февраля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 29 426 человек.

Всего зараженных: 29 426.

Количество смертей: 262.

Режим повышенной готовности: до 28 февраля.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

За минувшие сутки зарегистрировано 125 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 29 426), 104 человека выздоровели (за весь период – 27 619), 11 детей заболели (из общего числа заболевших), 15 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 286 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 240 человек находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 64 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 70 лет, от полиорганной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-инетерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 262 пациента с COVID-19.

В декабре 2020 года коронавирус стал основной причиной смерти 64 жителей Тюменской области. Всего же было зафиксировано 298 смертей пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 795 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.