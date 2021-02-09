Юные тюменцы поучаствовали в экологической акции «Спасительная кормушка»

Акция "Спасительная кормушка" в Тюмени.

На прошлой неделе в Тюмени прошла экологическая акция «Спасительная кормушка», организованная изданием «Комсомольская правда – Тюмень» при поддержке департамента образования и науки Тюменской области и компании «ЭСАБ – Тюмень».

С понедельника по пятницу журналисты и представители регионального общественного детского движения «ЧИР» развешивали кормушки и наполняли их гостинцами для пернатых вместе с воспитанниками детских садов города и района.

В акции приняли участие детские сады №№ 39, 78, 36, 61, а также дошкольные учреждения Тюменского района: Боровский д/с «Журавушка», Винзилинский д/с «Малышок», СП МАОУ Ембаевской СОШ и Каскаринский д/с «Золотой петушок». Посмотреть, как прошло мероприятие, можно в галерее по этой ссылке.

Акция "Спасительная кормушка" в Тюмени.

– Дети с большим энтузиазмом подошли к такому, хоть и маленькому, но полезному и доброму делу. Они с удовольствием наполняли кормушки, хотели самостоятельно их развешивать, поэтому взрослые здесь были только помощниками. Некоторые детки, несмотря на то, что мы привезли корм с собой, подготовили сырые семечки, заботливо раскладывали их по кормушкам. Хочется, чтобы таких акций было больше, чтобы тюменцы по собственной инициативе подкармливали пернатых, ведь птицы играют важную роль в городской экосистеме, не стоит об этом забывать, – отметила куратор акции, представитель «Комсомольской правды – Тюмень» Доровикова Елена.

Многие считают, что подкармливать птиц, как и, например, диких животных, – нежелательное вмешательство в естественные природные процессы. Но это глубокое заблуждение. Птицы разносят семена растений, внося разнообразие во флору регионов, питаются мелкими грызунами, насекомыми, и если численность последних перестанет контролироваться пернатыми, будет нанесен непоправимый урон городской растительности, а человеку придется справляться с нашествием жуков своими силами. Вот почему зимой, когда основные источники питания становятся недоступными, так важно спасать птиц от голода.

Акция "Спасительная кормушка" в Тюмени.

– Кормушки могут быть любыми, традиционно, конечно, из фанеры – без острых краев и желательно не яркими. Что касается корма, любимым лакомством птиц считаются семечки, но исключительно сырые и несоленые. Можно добавить овес, пшеничку, ячмень. Еще синицы обожают сало, оно тоже должно быть сырым и несоленым. Следите, чтобы корм был свежий, испорченная еда категорически запрещена. Старой прогорклой крупе, печенью, даже свежему хлебу, особенно черному – не место в кормушках. Если же под рукой только хлеб, то крошки белой подсушенной булки вполне подойдут, – рассказала орнитолог Наталья Кискина, которая провела для малышей мини-лекцию, подвижные игры и викторину, за правильные ответы самые активные и любознательные получили почетный значок «Юный друг природы».

Финальное мероприятие прошло в детском саду «Веснушки» (№ 134) в пятницу, 5 февраля. В нем приняли участие все, кто внес вклад в проведение акции: директор тюменского филиала компании «ЭСАБ» Сергей Васильевич Нежданов; заместитель директора компании, сделавшей кормушки, «БРАСТ Фанера Сервис» Владимир Владимирович Александров; специалист по проектной деятельности ТООДД «ЧИР» Наталья Андреевна Кискина; заведующий д/с № 134 Елена Михайловна Пуртова.

– Для меня и моих коллег участие в экологических акциях является одним из самых важных направлений. Наша компания уделяет особое внимание вопросу сохранения природы, заботе об окружающей среде, проводит внутренние мероприятия и всегда подключается к городским экопроектам, таким как «Спасительная кормушка». Особенно в